Gp Singapore, Verstappen in pole position. Ferrari seconda e terza
Gp Singapore, dopo la Sprint Verstappen conquista anche la pole. Ferrari seconda e terza
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Gp Singapore, dopo la Sprint Verstappen conquista anche la pole. Ferrari seconda e terza

Charles Leclerc il prima fila accanto all'olandese. Dietro Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. George Russell, penalizzato, partirà ultimo
Max Verstappen conquista la sua 50esima pole position
Foto di Julien Delfosse / DPPI via AFP - Max Verstappen conquista la sua 50esima pole position
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AGI - Max Verstappen conquista una strepitosa pole position anche per la gara lunga del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Il quattro volte campione del mondo, fresco di successo nella sprint race, ferma il cronometro sull'1'31"373, centrando la sua 50esima pole in carriera.

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Le Ferrari non sono lontane, in particolar modo Charles Leclerc che è a soli 0"054 dall'olandese e lo affiancherà in prima fila; Lewis Hamilton, invece, chiude terzo con un ritardo di 0"123.

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Antonelli quarto, Russell in fondo alla griglia

Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli (+0"189) che, dopo le difficoltà del venerdì, mostra un importante passo in avanti. Il compagno di squadra George Russell ottiene il sesto tempo, ma partirà in fondo alla griglia per il cambio di motore.

Le McLaren in terza fila e l'orario della gara

Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quinta e settima, si prendono così la terza fila davanti a Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani l'appuntamento con la gara è alle 14.

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