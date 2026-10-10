F1, Verstappen vince la sprint a Singapore davanti alle Ferrari

A HI - Max Verstappen si aggiudica la gara Sprint del Gran Premio di Singapore. Bene le Ferrari, sul podio con Hamilton, secondo, e Leclerc terzo. Fuori per un testacoda al secondo giro George Russell, il suo compagno di Mercedes Kimi Antonelli, arrivato quarto, rosicchia altri punti e vede il mondiale sempre più vicino.
Vestappen primo nella Sprint Race
Dopo una partenza ritardata di circa mezzora, a causa della pioggia, l'olandese prende il comando della gara e difende il primato fino alla bandiera a sacchi. Alle sue spalle le due Ferrari di Lewis Hamilton, abilissimo nel guadagnare diverse posizioni in partenza, secondo, e di Charles Leclerc, terzo.
Antonelli guadagna altri punti preziosi
Andrea Kimi Antonelli chiude la gara al quarto posto e guadagna altri punti preziosi rispetto a George Russell, finito a muro al secondo giro, mentre era la comando della gara, davanti a Verstappen. Ora l'italiano vanta 89 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra.
Disastro McLaren nell'ultimo giro, con Lando Norris e Oscar Piastri che si centrano (erano rispettivamente quarto e quinto): l'australiano esce di scena, mentre il britannico chiude la prova in ottava posizione. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Nico Hulkenberg (Audi)
Hamilton: “Ho fatto una partenza eccezionale”
"Ho fatto una partenza eccezionale, adoro guidare su questa pista sul bagnato. Ho cercato di avvicinarmi a Verstappen, ma ad un certo punto mi sono reso conto che non era possibile superare in queste condizioni. Abbiamo dimostrato di avere una buona macchina, con scelte importanti in qualifica potremmo mettere pressione a Mercedes e Red Bull". Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton dopo la gara di Singapore che lo ha visto conquistare il secondo posto nella Sprint Race
Leclerc: "Ho sofferto molto da metà gara"
"Ho sofferto molto da metà gara in avanti. Ho scelto un bilanciamento aggressivo. La prima parte della Sprint è stata buona; poi, con la pista più asciutta, è stato tutto più complicato. Sapevo che dovevo avere un'ottima uscita alla curva 5, poi ho visto che era successo qualcosa tra le due McLaren". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, in seguito al terzo posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1.