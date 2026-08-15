Europei Atletica, marcia: ori per Stano e Fiorini

AGI - È una mattinata leggendaria per l'atletica italiana ai Campionati europei di Birmingham. La marcia azzurre vive una giornata da record conquistando un bottino straordinario di cinque medaglie: gli ori nella maratona (42,195 km) di Massimo Stano e della giovanissima Sofia Fiorini, gli argenti di Alexandrina Mihai e Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi nella mezza maratona.
Sofia Fiorini da sogno: oro europeo e record del mondo al debutto
La ciliegina sulla torta di una giornata memorabile porta la firma di Sofia Fiorini. Al suo esordio assoluto in una rassegna continentale, l'azzurra ha trionfato nella maratona di marcia femminile stabilendo il nuovo record del mondo in 3h15'11".
Fiorini ha dominato la gara con una prova di forza impressionante, staccando tutte le avversarie e marciando in solitaria per tutti gli ultimi dodici chilometri fino al traguardo di Birmingham.
Massimo Stano completa il triplete: oro e record europeo
Nella gara maschile sui 42 km, Massimo Stano firma un altro capolavoro tattico e completa la sua collezione personale di ori internazionali dopo il titolo olimpico di Tokyo e quello mondiale di Eugene.
L'atleta pugliese delle Fiamme Oro ha gestito le forze nella prima parte di gara per poi sferrare l'attacco decisivo dopo il 30° chilometro. Stano ha chiuso in 2h56'49" — nuovo record europeo e miglior prestazione mondiale stagionale —, resistendo al ritorno dello spagnolo Miguel Ángel López (argento a 8 secondi) e precedendo il compagno Riccardo Orsoni, ottimo quinto in 3h00'44".
Per l'Italia del "tacco e punta" si tratta del quinto oro europeo maschile della storia, a 16 anni dal trionfo di Alex Schwazer a Barcellona 2010.