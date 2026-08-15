Europei Atletica, marcia: Fortunato e Mihai argento, Cosi bronzo

AGI - È un bilancio straordinario per l'Italia della marcia ai Campionati europei di atletica di Birmingham. Nella mezza maratona di marcia (21,097 km), distanza al suo debutto assoluto nella rassegna continentale, la spedizione azzurre torna a casa con un bottino di quattro medaglie complessive e due storiche doppiette.
Gara maschile: Fortunato è argento, Cosi bronzo
Nella prova maschile, l'Italia firma un’impresa senza precedenti: mai due marciatori azzurri erano saliti contemporaneamente sul podio della stessa gara agli Europei, neppure nei tempi delle classiche 20 km e 50 km.
A conquistare il titolo europeo è stato lo spagnolo Paul McGrath in 1h23'23". Alle sue spalle, Francesco Fortunato — già campione del mondo della distanza lo scorso aprile a Brasilia e bronzo a Roma due anni fa — ha conquistato l'argento fermando il cronometro a 1h23'36". A completare la festa è stato Andrea Cosi, eccellente terzo e medaglia di bronzo in 1h23'49".
Gara femminile: argento da sogno per Alexandrina Mihai, quinta Palmisano
La festa azzurra prosegue nella gara femminile grazie alla splendida prova di Alexandrina Mihai, che conquista la medaglia d'argento e il primo grande risultato della sua carriera assoluta con il tempo di 1h31'04". L'atleta delle Fiamme Oro, già oro continentale Under 23 sui 10.000 metri, ha preceduto al traguardo l'ucraina Lyudmila Olyanovska (bronzo in 1h31'07").
La gara è stata dominata dalla spagnola Maria Perez, oro in 1h30'06" (miglior prestazione mondiale dell'anno), che all'arrivo si è lasciata andare a un affettuoso abbraccio con l'amica Antonella Palmisano. La campionessa olimpica di Tokyo 2020 e oro europeo a Roma 2024 si è classificata al quinto posto in 1h32'10". Più staccata l'altra azzurra Nicole Colombi, undicesima a 5'30" dalla vetta dopo aver scontato un pit-stop al 16° chilometro per tre ammonizioni.