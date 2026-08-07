Nuoto: Taddeucci collezionista, bronzo europeo nella 3 km sprint

Taddeucci porta a dieci le medaglie vinte in quattro edizioni dei Campionati europei. L'azzurra, vice campionessa mondiale della specialità, ha vinto la sua prima medaglia continentale nella knockout sprint, la nuova gara ad eliminazione diretta su tre turni. L'atleta allenata da Giovanni Pistelli, dopo una gara imposta su ritmi molto elevati, è riuscita a conquistare la medaglia grazie ad un eccellente finale. La tedesca è riuscita a fare il vuoto andato a toccare con tre secondi di vantaggio su Fabian e Taddeucci separate da soli cinque decimi.

"Per me la knockout sprint non è una gara difficile, di più perché più si accorcia più diventa complicata - spiega raggiante Ginevra Taddeuci - avevo in batteria la Gose, l'avversaria da tenere d'occhio e cercavo sempre di arrivare seconda cosi' da averla sempre accanto. Sono felice per quello che mi scrivono e per quello che ho realizzato. Soprattutto in questa gara perché non sono veloce anche se riesco un po' a riprendermi alla fine".