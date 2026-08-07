Nuoto: Taddeucci collezionista, bronzo europeo nella 3 km sprint

AGI - Ginevra Taddeucci la collezionista. L'azzurra, sempre più 'regina della Senna', ha conquistato la medaglia di bronzo nella tre chilometri knockout sprint del nuoto in acque libere dei Campionati europei di Parigi. Taddeucci porta a dieci le medaglie vinte in quattro edizioni dei Campionati europei. L'azzurra, vice campionessa mondiale della specialità, ha vinto la sua prima medaglia continentale nella knockout sprint, la nuova gara ad eliminazione diretta su tre turni.
L'atleta allenata da Giovanni Pistelli, dopo una gara imposta su ritmi molto elevati, è riuscita a conquistare la medaglia grazie ad un eccellente finale. La tedesca è riuscita a fare il vuoto andato a toccare con tre secondi di vantaggio su Fabian e Taddeucci separate da soli cinque decimi. "Per me la knockout sprint non è una gara difficile, di più perché più si accorcia più diventa complicata - spiega raggiante - avevo in batteria la Gose, l'avversaria da tenere d'occhio e cercavo sempre di arrivare seconda così da averla sempre accanto. Sono felice per quello che mi scrivono e per quello che ho realizzato. Soprattutto in questa gara perché non sono veloce anche se riesco un po' a riprendermi alla fine". Parlando delle acque della Senna che ieri presentavano valori di inquinamento che non hanno permesso gli allenamenti, Ginevra spiega, "non abbiamo trovato arbusti o cose del genere. La Senna non sarà pulitissima, ma è fortunata di sicuro".
Per Taddeucci è il terzo podio all'ombra della Torre Eiffel
Per la 29enne nuotatrice toscana di Lastra a Signa si tratta della terza medaglia nelle acque della fiume ai piedi della Torre Eiffel, dopo l'oro nella 5 e 10 chilometri. Ginevra, atleta delle Fiamme Oro, ha concluso in 6'44"8. Vittoria per la tedesca Isabel Gose (6'41"0) davanti all'ungherese Bettina Fabian (6'44"1).
Parlando delle acque della Senna che ieri presentavano valori di inquinamento che non hanno permesso gli allenamenti, Ginevra spiega, "non abbiamo trovato arbusti o cose del genere. La Senna non sarà pulitissima, ma è fortunata di sicuro"
Meloni telefona a Chiara Pellacani
"Complimenti per i tuoi successi da parte mia e di tutta l'Italia''. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha telefonato a Chiara Pellacani dopo il successo di giovedì nel sincro trampolino 3 metri, insieme ad Elisa Pizzini, che ha consentito alla tuffatrice romana di conquistare cinque ori in altrettante gare ai campionati europei, a Parigi. Lo rende noto la Federnuoto. "Capisco la determinazione e il lavoro che c'è dietro questi successi", ha continuato la premier che ha infine ribadito, "ancora complimenti!''.