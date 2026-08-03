Europei, bronzo per Belotti e Santoro nel sincro da tre metri

AGI - Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino tre metri ai Campionati europei di tuffi di Parigi. La coppia azzurra, quinta prima dell'ultima rotazione, è riuscita a salire sul podio grazie all'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e mezzo carpiato.
Belotti e Santoro hanno totalizzato 386,07 punti. Oro ai tedeschi Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauer con 423,84 punti, al comando dal terzo salto. Argento ai russi neutrali Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher con 408,99. Quarto posto per i britannici Anthony Harding e Jack Laugher, rimasti a 0,48 punti dal bronzo degli azzurri.
Il primo podio internazionale tra i senior
Dopo i due argenti firmati da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nelle ultime quattro edizioni, Belotti e Santoro hanno conquistato il loro primo podio internazionale nella categoria senior. Nel 2022 erano stati campioni europei e mondiali juniores, rispettivamente a Otopeni e Montreal. Per Santoro, 19 anni, originario di Roma e portacolori della Marina Militare, il bronzo conquistato è la prima medaglia nel sincro maschile dal trampolino e la terza in questa rassegna parigina, dopo gli ori nel team event e nel sincro misto dal trampolino insieme a Chiara Pellacani.
Santoro e Pellacani sono anche campioni del mondo in carica di una specialità dei tuffi relativamente nuova, introdotta per poter proporre anche a livello olimpico una gara mista nell'ottica della parità di genere. Per Belotti, 22 anni, di Zogno, in provincia di Bergamo, è il secondo podio a livello continentale dopo il bronzo dal trampolino da un metro conquistato nel 2024 a Belgrado.
La gara degli azzurri
I due azzurri, dopo i due tuffi obbligatori, ordinario indietro carpiato e rovesciato carpiato, erano al terzo posto parziale. La coppia italiana ha aperto nel migliore dei modi i tuffi liberi con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, che è valso il secondo posto a meno di tre lunghezze dalla Germania e davanti ai due esperti russi Kuznetsov e Shleikher. Il quadruplo salto mortale e mezzo avanti nella fase aerea è stato molto buono, meno l'ingresso in acqua di Belotti. L'Italia è scesa di una posizione, superata dalla coppia neutrale russa e con 2,07 punti di vantaggio sulla quarta, l'Ucraina.
Il quinto salto è stato il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato e, ancora una volta, dopo una buona esecuzione, l'ingresso in acqua di Belotti è stato abbondante. Il parziale di 66,30 punti ha fatto scendere gli azzurri al quinto posto, a quasi cinque lunghezze dal bronzo. Il tuffo finale, il doppio salto mortale e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato, eseguito molto bene, ha consegnato il bronzo agli azzurri, anche perché i britannici Anthony Harding e Jack Laugher hanno sbagliato l'esecuzione del difficile quadruplo e mezzo avanti raggruppato.