Il Belgio travolge gli Usa 4-1 e vola ai quarti dei Mondiali

AGI - Finisce 4-1 al Seattle Stadium il match valido per gli ottavi di finale tra Belgio e Usa ai mondiali. Al 9' e al 30' doppietta del belga De Ketelaere, al 57' il suo compagno di squadra Hans Vanaken e al 93' Romelo Lukaku. Per gli americani al 31' la rete di Malik Tillman. La squadra di Garcia ora troverà la Spagna ai quarti venerdì sera.
Gli Stati Uniti sono l'ultima delle tre selezioni dei paesi ospitanti a salutare il Mondiale. Il Belgio, invece, prosegue la sua corsa, e ai quarti affronterà la Spagna.
Diavoli Rossi subito avanti e al 9' la partita si sblocca. Cross di Trossard, respinta della difesa a stelle e strisce sulla quale si avventa Raskin; il pallone calciato dal numero 23 arriva a De Ketelaere, che da due passi sigla il primo gol della sua carriera a un Mondiale. C'è solo il Belgio nella prima mezz'ora, ma a sorpresa al 31' arriva il pareggio dei padroni di casa. Punizione di Tillman, deviazione di testa di Vanaken, entrato da dieci minuti al posto dell'infortunato Onana, e pallone che sorprende Courtois infilandosi in porta. Bastano due minuti al Belgio, però, per tornare avanti. Cross di Trossard che stavolta raggiunge il centro dell'area, dove c'è nuovamente un De Ketelaere formato bomber, bravo a saltare di testa battendo Freese per il 2-1.
Belgium's ticket to the Quarter-finals has been punched ️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
Il Belgio domina la ripresa
Gli Usa guadagnano campo in avvio di ripresa, pur non creando particolari pericoli. A pungere, invece, è il Belgio, che al 57' trova il terzo gol. Lancio lungo di Mechele dalle retrovie, Freese esce per anticipare De Ketelaere, ma si addormenta col pallone tra i piedi facendoselo strappare dall'attaccante dell'Atalanta; la sfera arriva a Vanaken, che vede la porta vuota e dalla distanza firma il 3-1. Nel finale la squadra di Pochettino si riversa in avanti nel tentativo di salvare la partita, ma nel recupero arriva anche il 4-1 di Lukaku.
Le parole di Pochettino, allenatore Usa
Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ritiene che la sua squadra sia stata eliminata agli ottavi di finale dei Mondiali perché non è "mai stata" concentrata sulla partita contro il Belgio, che a Seattle l'ha travolta per 4-1. L'eliminazione degli Stati Uniti, che segue quella di Messico e Canada, anch'esse agli ottavi di finale, lascia i Mondiali senza nessuna delle tre nazioni ospitanti.
"Fin dall'inizio, tutti hanno visto che non eravamo in partita; non ci siamo mai sentiti coinvolti. Nemmeno quando abbiamo segnato e pareggiato 1-1, perché abbiamo subito un altro gol subito dopo. È stato incredibilmente difficile fin dall'inizio", ha dichiarato il commissario tecnico argentino alla televisione ufficiale. E ha aggiunto: "Congratulazioni al Belgio; sono stati migliori di noi. Credo che semplicemente non fosse la nostra giornata, e non sto cercando scuse o motivi per lamentarmi, perché non abbiamo mostrato di cosa è solitamente capace la squadra, e questa è la realtà".
Mauricio Pochettino on his future: “I will now rest and relax a bit, we'll see what the decision is from the federation and from us”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026
“I can just say that I’m happy here. But it’s not time to talk about the contract”. pic.twitter.com/HBnc8kxdz3
Il caso Balogun ha scosso i mondiali
Gli Stati Uniti hanno schierato il loro capocannoniere, Folarin Balogun, cui la Fifa ha concesso di giocare nonostante l'espulsione subita nel turno precedente. Ma sono stati surclassati fin dall'inizio da un Belgio estremamente motivato, che ha inflitto loro una dolorosa sconfitta davanti al presidente della Fifa Gianni Infantino, presente in tribuna. Il capitano del Belgio, Youri Tielemans, ha rivelato che la sua squadra è stata galvanizzata dal clamore suscitato dal caso di Folarin Balogun dopo la netta vittoria per 4-1 dei Diavoli Rossi contro gli Stati Uniti ai Mondiali. Tielemans ha affermato che i giocatori belgi si sono riuniti dopo la sorprendente grazia concessa dalla Fifa a Balogun e hanno promesso di dare un segnale forte contro i co-organizzatori del Mondiale.
"Siamo onesti: ci siamo riuniti non appena abbiamo saputo la notizia", ha detto il centrocampista dell'Aston Villa all'emittente belga Rtbf a proposito delle polemiche suscitate dal caso Balogun. E ha aggiunto: "Ci siamo detti che dovevamo far sentire la nostra voce sul campo. Ed è quello che abbiamo fatto oggi. Sono molto orgoglioso della squadra".