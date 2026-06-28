MotoGp: Ogura trionfa ad Assen, Martin terzo
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MotoGp: Ogura trionfa ad Assen, Martin terzo

Il pilota giapponese ha preceduto al traguardo il compagno di box Raul Fernandez. Jorge Martin ha completato la tripletta Aprilia e con il terzo posto si è preso la vetta della classifica piloti
Ogura
GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP - Ogura
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AGI - Sar Ai Ogura su Aprilia Trackhouse ha vinto il Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota giapponese ha preceduto al traguardo il compagno di box Raul Fernandez. Jorge Martin ha completato la tripletta Aprilia e con il terzo posto si è preso la vetta della classifica piloti, sfruttando la caduta di Marco Bezzecchi dopo soli tre giri. Pesante zero per il pilota azzurro, che scivola a -7 da Martin in classifica.

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Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e a Marc Marquez (Ducati). Ritiro per un problema ai freni per Francesco Bagnaia (Ducati).

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