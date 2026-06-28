Paura per Bezzecchi, in ospedale per accertamenti dopo la caduta

ADV
AGI - Controlli per Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta nel Gran Premio di Olanda. Il pilota romagnolo della Aprilia è stato ricoverato presso il centro medico del circuito e sottoposto a valutazione approfondita dello staff medico. Gli esami hanno confermato che 'Bez' è pienamente cosciente e presenta "una normale mobilità in tutti e quattro gli arti senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche".
ADV
Tuttavia, "a causa del forte dolore" l'equipe ha deciso di trasferire Bezzecchi a Groningen per sottoporlo a esami specialistici per escludere "lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro".
ADV
Condividi
ADV