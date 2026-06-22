Atletica, Schwazer sospeso dall’agenzia antidoping tedesca

AGI - Alex Schwazer è stato sospeso dall’agenzia antidoping tedesca. L'atleta azzurro è stato trovato positivo al doping a seguito della gara sulla distanza della maratona di marcia di domenica 26 aprile a Francoforte in Germania.
Schwazer risultato positivo all'Epo
Come apprende l'AGI, il marciatore italiano, già squalificato due volte per doping, nel 2012 (reo confesso) e nel 2016, e' risultato positivo all'Epo. Questa mattina la storica manager di Schwazer, Giulia Mancini, aveva fatto sapere che nel pomeriggio Alex avrebbe tenuto una conferenza stampa per motivi "importanti".
La notizia, però, già nota all'entourage del marciatore altoatesino dalla giornata di sabato, è trapelata alcune ore prima e poi resa nota dalla dall'Agenzia nazionale antidoping tedesca che ha fatto sapere di aver avviato già un procedimento contro Schwazer. Il marciatore altoatesino non è più allenato da Sandro Donati, bensì dal ciclista tornato professionista, Domenico Pozzovivo.
"Tracce di Epo nel sangue e nell'urina"
L’Agenzia antidoping tedesca, che ha aperto un procedimento contro il marciatore italiano Alex Schwazer sospendendolo in via cautelare, ha fatto sapere che tracce di eritropoietina sono state trovate “sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue”.
Il controllo antidoping risale al 26 aprile quando Schwazer, campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008, ha preso parte ai Campionati tedeschi open sulla distanza della maratona di marcia. In quell’occasione Alex aveva fatto segnare un crono monstre di 3 ore 01'55”, nuovo record italiano sulla distanza.
L'agenzia tedesca denuncia Schwazer in Procura
L'Agenzia nazionale antidoping tedesca (Nada, dopo alla positività all'Epo di Alex Schwazer emersa dopo il controllo del 26 aprile scorso in occasione dei Campionati tedeschi open di marcia di Francoforte sul Meno, ha presentato una formale denuncia contro l'atleta presso l'ufficio del pubblico ministero germanico che è responsabile della legge antidoping. La Nada ha avviato procedimenti di gestione dei risultati sulla base formale del Codice mondiale antidoping (WADC21)/Codice nazionale Antidoping (NADC21) e dei regolamenti antidoping della Federazione tedesca di atletica leggera. La sostanza è l'eritropoietina (Epo) inserita nella categoria S.2. del Codice mondiale antidoping.