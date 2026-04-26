Impresa di Schwazer, record italiano nella maratona di marcia

AGI - Il keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. Questa mattina a Londra il 31enne keniano ha vinto la gara in 1 ora 59'30", crono che migliora di 65 secondi il precedente record stabilito nel 2023 a Chicago dal keniano Kelvin Kiptum. Sawe è allenato dal tecnico italiano Claudio Berardelli. Nell'autunno del 2019 il keniano Eliud Kipchoge aveva corso al Prater a Vienna in 1 ora 59'40 ma il crono non è stato ufficializzato perchè ottenuto con l'ausilio di altri atleti e insegne luminose per restare sotto le due ore
A Francoforte l'impresa di Alex Schwazer
Intanto, a Francoforte, va segnalata la sensazionale prestazione di Alex Schwazer che ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia. Il marciatore altoatesino, 41 anni di Vipiteno, ha chiuso una gara valida per i campionati nazionali tedeschi open in 3 ore 01'55", primato italiano sulla nuova distanza dei 42 chilometri e 195 metri.
Nella seconda metà gara (20esimo km), Schwazer è stato molto regolare al passaggio sul singolo chilometro oscillando tra 4'18 e 4'13. L'evento si è svolto a Kelsterbach nei pressi dell'aeroporto di Francoforte.
Confronto con gli avversari
Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, è stato più veloce di circa tre minuti rispetto a Hayato Katsuki. Si tratta del giapponese vincitore il 12 aprile a Brasilia della gara dei Campionati mondiali di marcia a squadre in 3 ore 04'58. Un altro azzurro, Massimo Stano, era arrivato quinto in 3 ore 07'38.
Classifica finale
Alle spalle di Schwazer si è piazzato lo slovacco Duda Michal (3 ore 27'14), terzo l'irlandese Joe Mooney (3 ore 29'14).
Il passato dell'atleta
Alex Schwazer nel 2012, dopo essere stato trovato positivo all'Epo, ha confessato l'uso della sostanza vietata e nel 2016 era stato trovato positivo al doping per una seconda volta - positività con diversi aspetti oscuri - venendo squalificato per otto anni.