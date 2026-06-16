Festa grande a Capo Verde dopo il pari con la Spagna

AGI - Notte di festeggiamenti a Capo Verde per il pareggio a sorpresa con la Spagna nella partita d'esordio assoluto della nazionale africana ai mondiali. Dopo aver assistito con trepidazione alla diretta della partita da Atlanta, i tifosi si sono riversati in strada dalla capitale Praia alla più piccola delle nove isole abitate dell'arcipelago nell'Atlantico.
Mezza giornata di vacanza
Il governo aveva concesso mezza giornata di vacanza per permettere alla popolazione di seguire la partita, sui maxi-schermi in piazza, nei bar affollatissimi o in casa. Al fischio finale ci sono stati canti, balli, caroselli e sventolio di bandiere per gli 'Squali blu', come è soprannominata la nazionale che rappresenta il mezzo milione di abitanti dell'ex colonia portoghese. I vessilli con le cinque strisce orizzontali di colore blu, bianco e rosso con un cerchio di dieci stelle gialle, del resto, sono in ogni angolo dell'arcipelago, nei locali, sui balconi, nelle auto.
Commozione per l'impresa storica
Tanta la commozione per l'impresa della terza nazione più piccola presente a questo mondiale extra-large a 48 squadre. Il presidente di Capo Verde, José Maria Neves, in missione negli Stati Uniti, dopo la partita ha salutato a uno a uno i giocatori congratulandosi per l'"eroica prestazione", a cominciare dallo straordinario portiere Josimar Dias Vozinha. "Trasmettendo loro l'orgoglio che oggi trabocca dal cuore di ogni capoverdiano", come ha scritto in una nota.