Capo Verde: portiere-eroe, da 20mila a 1,8 milioni di follower

AGI - Quarant'anni e una popolarità improvvisa. Il portiere Vozinha è stato il protagonista assoluto dello storico pareggio a reti inviolate tra Capo Verde e Spagna nel match del girone H del Mondiale. Il portiere, militante nel Chaves (squadra della seconda divisione portoghese), ha un valore di mercato di soli 50.000 euro secondo Transfermarkt, ma la prestazione da Mvp all'esordio nei Mondiali della nazionale capoverdiana gli ha permesso di diventare una star dei social.
Eroe di Capo Verde
Vozinha infatti è passato in pochi minuti da 20.000 a 1.8 milioni di follower su Instagram. "Sapevamo di giocare contro una delle migliori squadre al mondo, ma conosciamo anche le nostre qualità. Abbiamo lavorato sodo per questo grande giorno e adesso siamo molto felici", ha detto il portiere a Dazn dopo la partita.