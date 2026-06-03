David Beckham avrà una stella sulla Walk of Fame

AGI - La superstar del calcio David Beckham riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, in vista dei Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti.
La leggenda del cinema Tom Cruise e la moglie del giocatore, Victoria Beckham, ex pop star e ora stilista, saranno presenti alla cerimonia del 12 giugno per svelare la targa che immortalerà il centrocampista britannico sulla via più famosa di Hollywood.
La cerimonia per l'ex capitano dell'Inghilterra, 51 anni, si svolgerà poche ore prima della prima partita in terra statunitense dei Mondiali di quest'anno, organizzati congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti.
"Il riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Sport e Spettacolo arriva in un momento opportuno, mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare i Mondiali di calcio FIFA", ha dichiarato Ana Martinez della Camera di Commercio di Hollywood.
"Il ruolo di Beckham nell'elevare la popolarità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, l'intrattenimento e la cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo", ha aggiunto. Durante la sua carriera da calciatore, Beckham ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid, nel Milan, nei LA Galaxy e nel Paris Saint-Germain, dove ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2013.
Più recentemente, è diventato comproprietario della squadra americana Inter Miami CF, che ha ingaggiato la superstar argentina Lionel Messi e ha vinto la Major League Soccer Cup lo scorso anno.
Beckham, che lo scorso anno è stato insignito del titolo di cavaliere dal re Carlo III di Gran Bretagna, si è anche avventurato nel mondo dello spettacolo, co-fondando la società di produzione di contenuti Studio 99 nel 2019.