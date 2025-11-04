Beckham è 'Sir': re Carlo lo nomina cavaliere e si complimenta per il vestito

AGI - Lo 'Spice Boy' diventa 'Sir': David Beckham è stato insignito da Re Carlo del cavalierato, una delle onorificenze più importanti del Regno Unito. La notizia era stata anticipata all'ex capitano della nazionale inglese già a giugno, poco dopo il suo 50mo compleanno.
"La gente sa quanto sono patriottico", ha dichiarato il presidente e comproprietario dell'Inter Miami alla cerimonia nel castello di Windsor, dove era accompagnato dalla moglie Victoria e dai genitori Sandra e David, "non potrei essere più orgoglioso". Il titolo gli è stato riconosciuto per i servigi resi al calcio e alla società britannica.
"Sono abbastanza fortunato da aver girato il mondo e ciò di cui tutti vogliono parlarmi è la nostra monarchia, questo mi rende fiero", ha affermato Beckham. L'ex Manchester United indossava un completo disegnato da Victoria per il quale ha riferito di aver ricevuto i complimenti di Carlo, "la persona più elegante che conosco".