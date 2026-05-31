Roland Garros, Bolelli e Vavassori conquistano i quarti di finale

L'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi

Tutto facile per il 24enne romano con l'americano Tien, superato in 3 set. Maratone di 5 ore e 5 set per il 30enne ex finalista di Wimbledon con l'argentino Comesana e per il ligure che ha eliminato il belga Collignon.