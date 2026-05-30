Roland Garros, Cobolli batte Tien e vola agli ottavi

AGI - Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano - testa di serie numero 10 del tabellone - domina in tre set lo statunitense Learner Tien ed entra per la prima volta in carriera nella seconda settimana a Parigi: 6-2 6-2 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che migliora il terzo turno della passata stagione e affronterà per un posto nei quarti uno tra Francisco Cerundolo e Zachary Svajda.
"Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner (Tien, ndr), ha giocato due partite incredibili e forse oggi era un po' stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra, che è la superficie dove sono cresciuto", ha dichiarato Cobolli, nell'intervista in campo, dopo il successo in tre set su Tien al terzo turno del Roland Garros.
Svajda sfida Cobolli agli ottavi
Sarà Zachary Svajda a sfidare Cobolli agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista statunitense, n.85 del ranking Atp, ha piegato nei sedicesimi l'argentino Francisco Cerundolo, 26esimo della classifica mondiale e 25esima testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, maturato in 3 ore e 5 minuti di gioco.