Internazionali Roma: Sinner-Berrettini derby agli ottavi?

AGI - Jannik Sinner può incrociare Matteo Berrettini agli ottavi. È questo uno dei principali spunti emersi dal sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2026, andato in scena nella cornice di Piazza del Popolo.
Il cammino di Sinner a Roma: possibile derby con Berrettini
L'azzurro numero uno del mondo debutterà al secondo turno contro il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Nel suo percorso possibile terzo turno con Jakub Mensik e, guardando avanti, un ottavo che potrebbe trasformarsi in derby con Berrettini, inserito nello stesso spicchio.
Più avanti, nell'orizzonte di Sinner, anche Arthur Fils negli ottavi teorici di sezione, Ben Shelton nei quarti e una semifinale con Felix Auger-Aliassime. In finale possibile replica di Madrid contro Alexander Zverev.
Musetti sfida Djokovic
Nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dalla testa di serie numero 2, Lorenzo Musetti è atteso da un possibile ottavo con Jiri Lehecka e da un eventuale quarto contro Novak Djokovic. Flavio Cobolli finisce nell'ottavo di Daniil Medvedev e nel quarto dello stesso Auger-Aliassime, mentre Luciano Darderi, nell'ottavo di Alexander Zverev, è proiettato verso un possibile terzo turno con Tommy Paul. Completano il quadro degli italiani Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Matteo Arnaldi e gli altri azzurri in tabellone, distribuiti nei quattro quarti tra incroci con qualificati e prime sfide già impegnative.
Il sorteggio del tabellone femminile
Sempre a Piazza del Popolo definito anche il tabellone femminile, alla presenza di Iga Swiatek. Tra le azzurre, esordio subito impegnativo per Lucrezia Stefanini contro Jelena Ostapenko, mentre Lucia Bronzetti affrontera' l'americana McCartney Kessler. Derby italiano tra Lisa Pigato e Tyra Grant, con Elisabetta Cocciaretto attesa da una qualificata.
Guida il gruppo Jasmine Paolini, testa di serie numero 9, che beneficera' di un bye al primo turno e debuttera' contro la vincente tra Jaqueline Cristian e Beatriz Haddad Maia. Completano il quadro Martina Trevisan, opposta a Talia Gibson, e Jennifer Ruggeri contro Zeynep Sonmez, in un tabellone che per le italiane propone subito incroci insidiosi ma anche possibilita' di avanzare.