Sinner nella storia (14.000 punti) e poker Italia nei Top 20 ATP
Sinner nella storia (14.000 punti) e poker Italia nei Top 20 ATP
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Sinner nella storia (14.000 punti) e poker Italia nei Top 20 ATP

L'azzurro, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14.000 punti ATP. Exploit Cobolli e Darderi: l'Italia porta quattro azzurri tra i primi 20 al mondo prima di Roma 2026
Jannik Sinner entra nel mito: il numero 1 al mondo ha superato la quota storica di 14.000 punti nel ranking ATP, terzo di sempre dopo Djokovic e Murray
Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP - Jannik Sinner entra nel mito: il numero 1 al mondo ha superato la quota storica di 14.000 punti nel ranking ATP, terzo di sempre dopo Djokovic e Murray
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AGI - È un lunedì da record per il tennis maschile italiano, che fa sognare grandi cose in vista degli Internazionali d'Italia 2026.

Jannik Sinner nella storia: superata quota 14.000 punti

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Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14 mila punti nel ranking ATP.

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L'Italia dei campioni: quattro azzurri tra i primi 20 al mondo

Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale a Madrid, ha firmato il nuovo best ranking alla posizione numero 12, eguagliando Paolo Bertolucci al settimo posto tra gli italiani arrivati più in alto in classifica nell'era Open. Con la risalita di Luciano Darderi alla posizione numero 20, inoltre, l'Italia torna ad esprimere quattro giocatori tra i primi 20 del mondo, come era successo per la prima volta nella storia lo scorso 16 marzo.

Ranking ATP: i movimenti di Musetti e l'assenza di Alcaraz

L'unico passo indietro lo compie Lorenzo Musetti, che scivola in decima posizione, scavalcato da Medvedev. Sinner, che insegue il primo titolo in carriera agli Internazionali, ha allungato su Carlos Alcaraz, costretto a saltare il Masters 1000 a Roma e il Roland Garros dove ha trionfato nel 2025.

Dopo Madrid, l'azzurro ha raggiunto 14.350 punti, il terzo punteggio più alto per un giocatore nel ranking ATP. Il primatista e' Novak Djokovic, unico ad aver superato i 16 mila punti, al culmine di un 2016 vissuto fino al Roland Garros da assoluto dominatore.

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