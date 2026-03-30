Sinner trionfa a Miami e completa il Sunshine Double

AGI - Con un doppio 6-4 che non ammette repliche Jannik Sinner ha vinto l'Open di Miami battendo il ceco Jiri Lehecka e ha completato così il "Sunshine Double" diventando il primo tennista a vincere entrambi i tornei su cemento in California e Florida dai tempi di Roger Federer nel 2017. Il primo a conquistare la doppietta Miami-Indian Wells senza perdere un set.
Ed ora, in vista dell'inizio della stagione sulla terra rossa il sorpasso su Alcaraz, attualmente numero uno del ranking, si fa più vicino. Il trono del tennis mondiale si deciderà a Montecarlo.
Sinner, vincitore a Miami nel 2024 ma assente l'anno scorso a causa della squalifica di tre mesi per il caso clostebol, ha trionfato in tre Masters 1000 consecutivi, a partire dalla vittoria a Parigi lo scorso anno.
A causa di un forte acquazzone l'inizio della partita slitta di oltre un'ora. Poi è tornata la pioggia e il match è stato interrotto per circa 90 minuti all'inizio del secondo set.
Sinner vincitore del Sunshine Double
Sinner è l'ottavo tennista a conquistare il Sunshine Double, un'impresa già compiuta sabato da Aryna Sabalenka nel tabellone femminile. Prima del campione altoatesino il titolo era stato vinto da Roger Federer (2005, 2006 e 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 e 2016), Marcelo Ríos (1998) e dagli americani Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) e Jim Courier (1991).
Sinner: "Incredibile, che giornata!"
"Che giornata! Per me completare il Sunshine Double per la prima volta significa tantissimo, è incredibile. È qualcosa che non avrei mai pensato di vincere, perché è difficilissimo da raggiungere. In qualche modo ci siamo riusciti, quindi sono molto felice", le parole di Sinner dopo la vittoria.
La partita
Nel primo set Sinner si è portato sul 2-1 strappando il servizio a Lehecka che dall'inizio del torneo non aveva mai perso un gioco sul proprio turno di servizio. Poi si è trovato sotto 0-40 nel game successivo, ma ha messo a segno tre ace e due servizi vincenti, consolidando così il vantaggio.
L'italiano si è procurato il primo set point nel nono game con un potente dritto incrociato in risposta al servizio. Lehecka ha annullato il set point con un ace e ha poi salvato un altro set point con una volée, chiudendo il game al sesto punto, prima che Sinner si aggiudicasse il primo set con un game a zero sul servizio.
Il secondo set e la vittoria di Sinner
Nel secondo set Lehecka ha annullato cinque set point. Poi Sinner è riuscito a strappare il servizio al ceco portandosi sul 5-4 e ha chiuso il match nel game successivo con un punto a rete.
Sebbene Lehecka, numero 22 al mondo e alla sua prima finale di un Masters 1000, non sia riuscito a emulare il connazionale Jakub Mensik e a salire sul gradino più alto del podio di Miami, lunedì raggiungerà il suo miglior piazzamento in carriera, il 14° posto nella classifica mondiale.
Sinner da record
Sinner ha vinto il suo primo titolo a Miami nel 2024. Da allora, ha inanellato 12 vittorie consecutive, non potendo difendere il titolo nel 2025 a causa della squalifica per il caso clostebol. L'italiano con la vittoria di Miami ha conquistato il 26° titolo della sua carriera e il suo settimo Masters 1000.
In questa categoria il campione azzurro vanta una striscia record di 17 vittorie consecutive senza perdere un set, una serie che lo ha visto trionfare lo scorso novembre a Parigi e questo mese nei due tornei major del circuito statunitense sul cemento.
Le congratulazioni di Lehecka
"La prossima volta spero di alzare il trofeo", ha detto Lehecka. "Ma se devo perdere contro qualcuno, che sia contro di te, Jannik. Congratulazioni."