Perché a Montecarlo Sinner può tornare numero 1 del mondo

AGI - Jannik Sinner si è svegliato questo sabato mattina con in testa una finale da giocare e una classifica che inizia a diventare più adeguata al suo ruolo di protagonista assoluto del tennis mondiale. La semifinale di Miami vinta contro Alexander Zverev — 6-3 7-6, netto, quasi crudele — ha ridotto il distacco da Carlos Alcaraz a 1.540 punti (all'inizio del torneo di Miami erano 2.150). Domenica, in finale contro il ceco Jiri Lehecka, Sinner può abbatterli ulteriormente. Se vince, scende a 1.190 punti dal numero 1 del mondo. Non è certo il sorpasso in vetta, ma la certezza matematica che il trono si decide a Montecarlo.
I numeri parlano chiaro. Alcaraz è attualmente a 13.590 punti in classifica ATP, Sinner a 11.450. In Florida l'azzurro non ha nemmeno un punto da difendere — l'anno scorso era squalificato per il caso Clostebol — e ogni risultato è puro guadagno. Se vince in finale sale a 12.400. Alcaraz invece a Miami ha aggiunto soltanto le briciole: eliminato al terzo turno da Sebastian Korda ha incassato 40 punti, fermandosi a 13.590. Se Jannik trionferà, realizzando il Sunshine Double, la doppietta Indian Wells–Miami - l'ultimo a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017 - il gap si asseserà a 1.190 punti. Con una sconfitta, il distacco Alcaraz-Sinner resterebbe di 1.540. Numeri che, presi così, sembrano far pensare che un possibile sorpass in vetta alla classfica ATP sia ancora lontana. Ma aspettiamo Montecarlo.
Il vero snodo: Montecarlo, 5-12 aprile
Al torneo del Principato di Monaco la situazione si rovescia. Alcaraz vedrà uscire i 1.000 punti ottenuti vincendo il titolo lo scorso anno, iniziando virtualmente il torneo monegasco a 12.590 punti. Sinner invece non scarta nulla, perché nel 2025 a Montecarlo non c'era. Se arriva dalla finale di Miami con 12.400 punti, si presenterà al Masters 1000 del Principato a soli 190 punti dalla vetta. Centonovanta punti. La differenza tra un turno di tennis e un altro.
Adesso vediamo i possibili scenari che tengano conto dell'eventuale vittoria di Jannik a Miami oppure della sua sconfitta.
Scenario A: Sinner vince Miami e poi vince Montecarlo
Il sorpasso è garantito a prescindere da qualsiasi risultato ottenga Alcaraz. Lunedì 13 aprile Jannik sarebbe di nuovo numero 1 del mondo. Fine dei giochi, Jannik torna sul trono.
Scenario B: Sinner vince Miami, Alcaraz in finale a Montecarlo
Alcaraz con la finale salirebbe a 13.240 e dovrebbe cede il trono a Sinner se questi lo battesse: con il titolo Jannik toccherebbe 13.400. Quei 190 punti di vantaggio garantirebbero il sorpasso anche in caso di sconfitta in semifinale o finale, purché Alcaraz si fermi almeno al turno precedente rispetto a Jannik. In pratica: basta fare un turno in più dello spagnolo.
Scenario C: Sinner vince Miami, Alcaraz vince Montecarlo
Carlos recupera 1.000 punti netti e porta il gap a circa 1.190 punti. Rimonta rinviata, ma non compromessa, perché da lì in poi è tutta salita per Alcaraz e in discesa libera per Sinner.
Scenario D: Sinner non vince Miami
il distacco rimane intorno a 1.540 punti prima degli scarti. A Montecarlo servirebbero imprese più complesse, ma non impossibili: basterebbero una finale di Sinner e un'eliminazione precoce di Alcaraz per riaprire tutto.
Il quadro generale: Sinner pronto a tronare n.1
Il quadro generale favorisce l'italiano indipendentemente dai risultati di Miami e Montecarlo. Alcaraz deve difendere 4.300 punti entro il Roland Garros — la vittoria a Montecarlo, la finale a Barcellona, il titolo a Roma e il Roland Garros 2025. Sinner invece, non ha praticamente nulla da difendere fino agli Internazionali d'Italia: l'anno scorso era fermo, e ogni punto conquistato sulla terra sarà puro guadagno. A Roma potrebbe addirittura presentarsi da numero 1 del mondo davanti al pubblico italiano, nel cinquantenario dall'ultima vittoria azzurra al Foro Italico in singolare maschile. Lo scrorso anno arrivò in finale, ma Alcaraz ha vinto, per cui un eventuale risultato invertito porterebbe altri punti all'azzurro.
Le parole di Sinner: "Sono rilassato"
E Sinner cosa dice? Lui minimizza, ovviamente. "Io gioco per essere la migliore versione possibile di me stesso. La classifica è solo una conseguenza di come giocherò. Ho un punto di vista rilassato, vediamo come andranno le cose", ha detto a Tennis Channel. Traduzione: sa benissimo cosa sta succedendo, ma non ci pensa. O almeno fa finta. Domenica c'è una finale da vincere. Il resto, come dice lui, va di conseguenza.