"Bez Kimi Italia", la dedica tricolore di Sinner 

AGI - "Bez Kimi Italia": la dedica ai due amici scritta a pennarello da Jannik Sinner sulla telecamera dopo la finale di Miami ha chiuso una domenica speciale per il circolo dei campioni italiani dello sport. Una domenica che si era aperta con il trionfo di Kimi Antonelli nel Gran Premio del Giappone e che si è conclusa a notte fonda con il successo dell'altoatesino nel Masters 1000 della Florida.
In mezzo l'impresa di Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia è salito sul gradino più alto del podio nel Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, a 1800 chilometri da dove tre ore dopo Sinner ha realizzato la 'Sunshine double', la doppietta dopo il trionfo a Indian Wells.
"Seguo la Formula 1 e la MotoGP, tanti italiani mi fanno appassionare", ha poi spiegato Sinner, "stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport, speriamo anche per il Mondiale di calcio". Era stato lo stesso Kimi Antonelli ad augurare il successo all'azzurro, rivelando di avergli mandato un messaggio prima della gara a Suzuka: "Spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio, anche se sarò in volo farò il tifo per lui", aveva assicurato.
Del resto il 19enne pilota bolognese aveva ricevuto un po' a sorpresa le congratulazioni del numero due del mondo di tennis per il primo Gran Premio vinto in carriera, quello di Shanghai. Tra un successo e l'altro in giro per il mondo, questi assi italiani degli sport individuali stanno cementando un bel rapporto di amicizia e di stima.