Mondiali: poker texano per l'Italia, all-in contro Nordìrlanda

AGI - Quella che in scena questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo è una partita di calcio che ricorda una mano di poker texano: gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con l’obiettivo di conquistare l’accesso diretto alla fase finale del torneo ospitato da USA, Canada e Messico. Come nel gioco di carte, Gattuso punta l'intera posta: all-in. O vince (e si va alla finale playoff) o perde. E sarebbe per la terza volta consecutiva 'lutto nazionale' (o Nazionale).
L’Italia arriva ai playoff dopo il secondo posto nel Girone I europeo, con 18 punti alle spalle della Norvegia, grazie a una striscia di sei vittorie consecutive. L’Irlanda del Nord, terza nel proprio raggruppamento, si presenta compatta e fisica, guidata dal ct Michael O’Neill. In caso di successo azzurro, la finale del 31 marzo si giocherebbe in trasferta contro Galles o Bosnia-Erzegovina.
L'Italia non può fallire ancora
Questa partita è fondamentale per l’Italia, assente dai Mondiali dal 2014 dopo le eliminazioni da Russia 2018 (contro la Svezia) e Qatar 2022 (playoff persi con la Macedonia del Nord). Gli Azzurri non possono fallire ancora dopo otto anni di assenza dalla kermesse iridata, un digiuno che Gattuso vuole interrompere con una squadra rinnovata ma esperta.
Bilancio contro l'Irlanda del Nord
Gli Azzurri vantano un bilancio positivo contro l’Irlanda del Nord: 7 vittorie, 3 pareggi e un’unica sconfitta nel 1958 a Belfast, che costò caro per la qualificazione alla Svezia. Tra il 1961 e il 2009 arrivarono quattro successi consecutivi, più un 0-0 nel 2021. Altro dato statistico: l’Italia è imbattuta a Bergamo nei quattro precedenti,
Convocazioni e probabili formazioni
Gattuso ha convocato 28 giocatori, con rientri di Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, oltre al debutto di Marco Palestra. Conferme per Tonali, Mancini, Bastoni e Calafiori. Probabili formazioni: ITALIA (3-5-2) Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso. IRLANDA DEL NORD (5-4-1): P.Charles; Spencer, Hume, McConville, McNair, Devenny; S.Charles, McCann, Price, Galbraith; Donley. Ct: O'Neill. ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda). La partita va in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.