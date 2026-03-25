Mondiali: Italia, non puoi più fallire!!

AGI - Due partite per riportare l'Italia ai Mondiali dopo 12 anni e per cancellare le dolorose assenze a Russia 2018 e Qatar 2022: domani alle 20:45 a Bergamo gli azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord nel primo spareggio verso la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico. In caso di vittoria si andrà alla sfida decisiva di martedì prossimo contro la vincente tra Bosnia e Galles. "Da sette mesi, ovvero dal primo giorno della mia esperienza da commissario tecnico", ha raccontato Rino Gattuso in conferenza stampa, "non c'è volta che prima di addormentarmi o la mattina appena mi sveglio che non pensi al fatto che bisogna andare al Mondiale. Questa sarà la partita più importante della mia carriera ma mi sono preparato e non sto penso a cosa può succedere se andrà male".
Il commissario tecnico ha invitato a pensare "positivo e in grande": "Ce la giochiamo e poi vediamo. In una gara come questa c'è bisogno di esperienza, ma soprattutto di saper soffrire complice quello che loro fanno bene. Cosa dire agli italiani alla vigilia? Sta a noi: se stiamo sul pezzo e sappiamo stare in campo, sarà una conseguenza e trascineremo gli italiani allo stadio e davanti alla tv".
Siamo artefici del nostro destino
"Siamo artefici del nostro destino e bisogna avere la consapevolezza nei nostri mezzi", ha insistito il CT, "dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti fisicamente e mentalmente. È giusto che i nostri avversari dicano che siamo in crisi e non dobbiamo farci sorprendere. Gli spareggi del passato non ho avuto bisogno di guardarli perché li ho nella testa. Nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna: contro la Svizzera, nel 2022, se Jorginho avesse segnato il rigore l'Italia non sarebbe andata agli spareggi poi persi con la Macedonia".
Niente passato, focus sull'Irlanda del Nord
"Ora non guardiamo ai due Mondiali per i quali non ci siamo qualificati: niente passato, pensiamo" all'Irlanda del Nord e a una partita che dobbiamo preparare sia a livello tattico sia mentale". Ai giocatori "ripeterò semplicemente che bisogna entrare in campo senza sottovalutare l'avversario", ha aggiunto, "Loro sono l'Irlanda e sono arrivati fin qui perché hanno il veleno dentro: per loro la prima e l'ultima palla sono come... l'ultima palla della loro vita. Dovremo avere le loro stesse motivazioni, ribattere colpo su colpo".
Aggiornamenti sugli infortunati e la formazione
Il ct ha poi fatto il punto sugli infortunati: "Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla e sono a disposizione. Gli unici da valutare sono Bastoni e Scamacca, gli altri sono tutti disponibili". La formazione? "Non penso alla seconda partita e le scelte sono facili perché ci sono i cambi e per 30-35 minuti Moises, Mateo e Pio possono cambiare il match in qualsiasi momento. Abbiamo quattro attaccanti forti, compreso Raspadori".
Il rigorista della squadra
Gattuso ha spiegato che "il rigorista è Retegui" ma tutti hanno provato i rigori.
L'importanza economica della qualificazione
La qualificazione ai Mondiali frutterebbe alla FIGC, 20 milioni di euro di incasso senza calcolare i turni successivi: gli eventuali sedicesimi, traguardo non impossibile nel girone con Canada, Qatar e Svizzera, porterebbero altri 2 milioni di premio. Ma soprattutto dissolverebbe l'incubo di un terzo Mondiale da spettatori.