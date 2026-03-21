MotoGp in Brasile, Marquez trionfa nella Sprint Race 

AGI - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di ritardo a causa della comparsa di una voragine sul rettilineo. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha preceduto al traguardo il poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), leader della corsa sino al terzultimo giro.
Sul gradino più basso del podio sale un altro iberico, l'ormai ritrovato Jorge Martin (Aprilia). Segue Marco Bezzecchi (Aprilia) in quarta posizione; quinto il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).
Nell'ordine, completano la top ten Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Pedro Acosta (Ktm) e Diogo Moreira (Honda). La gara di domenica 22 marzo è in programma alle ore 19.
Queste le classifiche del Mondiale al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, sul circuito Ayrton Senna, secondo appuntamento del calendario (su 22): 1. Pedro Acosta (Esp) 33 punti 2. Marco Bezzecchi (Ita) 31 3. Jorge Martin (Esp) 25 4. Raul Fernandez (Esp) 23 5. Ai Ogura (Jpn) 22 6. Marc Marquez (Esp) 21 7. Fabio Di Giannantonio (Ita) 21 8. Brad Binder (Rsa) 13 9. Francesco Bagnaia (Ita) 10 10. Franco Morbidelli (Ita) 8
COSTRUTTORI: 1. Aprilia 39 2. Ktm 33 3. Ducati 31 4. Honda 9 5. Yamaha 6 (ITALPRESS). xl9/mc/red 21-Mar-26 21:06 NNNN