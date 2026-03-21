Motogp: Di Giannantonio in pole in Brasile, poi Bezzecchi
Motogp: Di Giannantonio in pole in Brasile, secondo Bezzecchi
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Motogp: Di Giannantonio in pole in Brasile, secondo Bezzecchi

In seconda fila Marc Marquez e Fabio Quartararo
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GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP
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AGI - Dopo essere passato dal Q1, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) ha siglato la pole position del Gran premio del Brasile di Motogp. Sul circuito Ayrton Senna, il tempo realizzato dal pilota romano è stato di 1'17"410.

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Partirà secondo, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0"070): terzo, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0"081). Bene anche Fabio Quartararo (Yamaha, +0"151), autore del quarto tempo. Jorge Martin (Aprilia, +0"220) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0"292) si piazzano rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell'ordine, troviamo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta. In quarta, invece, Johann Zarco (Honda LCR), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Prima Pramac).

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Le tante cadute nel corso delle qualifiche testimoniano le insidie del circuito. Sono scivolati Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Martin e Acosta.

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