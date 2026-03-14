Baseball, impresa dell' Italia. Batte il Portorico e va in semifinale

AGI - Nuova storica impresa del baseball azzurro. L’Italia ha sconfitto Portorico per 8 a 6 nei quarti di finale del World Baseball Classic e accede alla semifinale. Al ‘Daikin Park’ di Houston gli azzurri hanno sconfitto il team caraibico al termine di un match molto equilibrato ed appassionante soprattutto negli inning finali.
The Cinderella story continues for Team Italy #WorldBaseballClassic https://t.co/nE2YX3M0Zv pic.twitter.com/U8ROp2gkju— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026
L’Italia dovrà trasferirsi a Miami dove martedì è in programma la semifinale contro la vincente di Venezuela-Giappone che si disputerà nella notte italiana. Nell’altra semifinale giocheranno Repubblica Dominicana contro Stati Uniti vincitori del quarto rispettivamente contro Corea del Sud (10-0) e Canada (5-3).
L'inno di Mameli prima del match contro il Portorico