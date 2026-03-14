Baseball, impresa dell' Italia. Batte il Portorico e va in semifinale
Baseball, l'Italia è nella storia. Batte il Portorico e va in semifinale [VIDEO]
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Baseball, l'Italia è nella storia. Batte il Portorico e va in semifinale [VIDEO]

Gli azzurri si impongono 8-6 nei quarti di finale del World Baseball Classic
Marco Marangoni
Baseball, impresa dell'Italia. Batte il Portorico e va in semifinale
Foto Fibs - Gli azzurri in festa
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AGI - Nuova storica impresa del baseball azzurro. L’Italia ha sconfitto Portorico per 8 a 6 nei quarti di finale del World Baseball Classic e accede alla semifinale. Al ‘Daikin Park’ di Houston gli azzurri hanno sconfitto il team caraibico al termine di un match molto equilibrato ed appassionante soprattutto negli inning finali.

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L’Italia dovrà trasferirsi a Miami dove martedì è in programma la semifinale contro la vincente di Venezuela-Giappone che si disputerà nella notte italiana. Nell’altra semifinale giocheranno Repubblica Dominicana contro Stati Uniti vincitori del quarto rispettivamente contro Corea del Sud (10-0) e Canada (5-3).

L'inno di Mameli prima del match contro il Portorico

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