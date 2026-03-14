Italia-Portorico, il giorno in cui il baseball azzurro bussa alla porta della storia

AGI - Nel silenzio relativo che circonda spesso il baseball in Italia, stasera a Houston, in Texas, sta andando in scena qualcosa che assomiglia molto a uno spartiacque. La nostra nazionale affronta Portorico nei quarti di finale del World Baseball Classic 2026, il torneo che è di fatto il Mondiale di questo sport. È una partita “dentro o fuori” che può regalare alla Nazionale azzurra la prima, storica semifinale nel Classic e, soprattutto, un posto definitivo nella mappa globale del baseball.
Il cammino che ha portato fin qui la squadra guidata da Francisco Cervelli è già, di per sé, una notizia. L’Italia è arrivata ai quarti imbattuta, dominando il girone di Houston e passando al primo posto davanti a colossi come Stati Uniti e Messico. Un risultato che, solo pochi anni fa, sarebbe sembrato fantascienza per un movimento che in patria fatica a trovare spazio in TV, titoli sui quotidiani e campi pieni nei weekend.
La vittoria contro USA e Messico
La vittoria con gli USA ha avuto il sapore del colpo di scena: battere la nazione che il baseball l’ha inventato significa costringere il mondo a guardarti con occhi diversi. Ma è contro il Messico che gli azzurri hanno mandato un messaggio ancora più forte, travolgendo il girone con un 9-1 che ha acceso i riflettori internazionali sulla potenza offensiva italiana.
Questa Nazionale è composta in larga parte da professionisti italoamericani, giocatori cresciuti tra high school e college negli Stati Uniti, abituati ai ritmi e ai palcoscenici della MLB o delle leghe collegate. Hanno cognomi che suonano familiari, ma per molti tifosi è la prima volta che li vedono con la maglia azzurra.
Portorico, una potenza del baseball
Portorico è da anni una potenza conclamata del World Baseball Classic, con due finali giocate nelle edizioni passate. Parliamo di un Paese dove il baseball è religione, con una tradizione che sforna campioni per la MLB da generazioni. La partita si sta giocando al Daikin Park di Houston, casa degli Astros, tempio della MLB e scenario che da solo racconta il livello dell’evento. Per il baseball azzurro è un palcoscenico rarissimo: un quarto di finale mondiale in uno stadio iconico, contro un’avversaria di culto.
L'eco in Italia e le prospettive future
In Italia, per una volta, l’eco è più forte del solito, i risultati del girone hanno fatto entrare la Nazionale nel radar dell’informazione generalista, i highlight dei fuoricampo girano sui social. Se l’Italia dovesse centrare la semifinale, l’effetto potrebbe essere ancora più dirompente: un volano di visibilità, curiosità e, magari, investimenti.