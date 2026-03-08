Formula 1: Australia, doppietta Mercedes davanti alle 2 Ferrari

AGI - Il britannico George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Australia, la prima delle 24 gare della stagione 2026 di Formula 1, davanti al compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli, sul circuito dell'Albert Park di Melbourne. Le due Frecce d'Argento, già dominanti nelle qualifiche di sabato, hanno replicato la loro prestazione in gara, piazzandosi ben davanti alle due Ferrari del pilota monegasco Charles Leclerc e del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.
Leclerc: "Buon passo, ma non per lottare contro le Mercedes"
"La gara è stata molto complicata. In partenza non sapevamo cosa aspettarci, mentre nei sorpassi è stato difficile capire come difendersi a causa delle differenze di velocità. Sono contento di aver lottato per il primo posto, la prima parte di gara è stata divertente", ha detto ai microfoni della F1 Charles Leclerc. "Quando si sono spente le luci è stato abbastanza complicato perché si sono spente subito e sono stato colto un po' di sorpresa. Non credo che fermandoci nella Virtual Safety Car avremmo lottato per la vittoria. Avevamo un buon passo, ma non abbastanza per giocarcela con Mercedes", ha aggiunto il ferrarista.
Vigna: "Buon inizio, restiamo con i piedi per terra"
"La partenza è stata avvincente. Credo sia un buon inizio, non siamo certo soddisfatti del terzo e quarto posto perché ambiamo ad altre posizioni. Però abbiamo raccolto tante informazioni e dati", ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari. "Tutte le squadre lavoreranno e studieranno i dati per capire cosa migliorare. Io sono contento per la squadra, restiamo uniti e con i piedi per terra per continuare ad imparare", conclude Vigna.