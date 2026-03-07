F1: Lewis Hamilton: 'Stagione finita se Mercedes è questa'

AGI - Il campionato di Formula 1 2026 non è ancora iniziato e sembra sia già finito. Almeno sentendo le parole di Lewis Hamilton. "Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, allora la stagione è finita". E' mnetto il sette volte campione del mondo oggi alla Ferrari parlando a Sky Sport UK dopo che le qualifiche del Gp d'Australia hanno evidenziato il netto divario tra il team tedesco e le altre scuderie a serbatoio scarico.
Al centro della polemica c'è il rapporto di compressione del motore V6 tedesco su cui il pilota britannico della Ferrari ha chiamato in causa la Federazione: "Spero non sia questo il motivo di tale differenza, spero sia solo pura potenza", ha detto, "se invece il motivo è questo, sarò deluso che la Fia abbia permesso che fosse così e spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa".
Ferrari aveva il potenziale per essere in seconda fila
L'inglese è molto deluso per le sue qualifiche. "Mi aspettavo di più. In Q1 sembravo molto veloce, poi nel Q2 ho iniziato un giro e ho perso potenza - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, di Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d'Australia - da lì abbiamo perso il ritmo, ma avevamo il potenziale per fare terzo e quarto. Oggi per noi la cosa più difficile è stata gestire l'energia. Sorpassare sarà più difficile del solito, speriamo di fare una buona partenza".