Sci: Laura Pirovano, doppietta storica in Val di Fassa

AGI - Incredibile e fantastica doppietta per Laura Pirovano in Trentino.
L'azzurra ha vinto anche la seconda discesa libera di Coppa del mondo a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. La sciatrice trentina sulla pista 'La VolatA' ha vinto anche oggi (1'20"91) per appena un centesimo sulla seconda, questa volta l'austriaca Cornelia Huetter preceduta di 28 centimetri.
La seconda vittoria in carriera
Per Pirovano, atleta di Spiazzo e portacolori delle Fiamme Gialle, è la seconda vittoria in carriera dopo i precedenti undici piazzamenti tra il quarto ed il quinto posto. Terza la svizzera Corinne Suter a cinque centesimi, quarta la statunitense Breezy Johnson a 64. Nona Nicole Delago a 1"03, undicesima Sofia Goggia a 1"05. Le vittorie per lo sci alpino italiano femminile in Coppa salgono a 146.
Le parole di Laura Pirovano
"È tutto surreale. Il distacco di un centesimo, per due volte di fila, credo mi ripaghi di tutte le volte che i centesimi li ho avuti a sfavore. La mia regolarità ha finalmente pagato ed è meraviglioso". Sono le parole Laura Pirovano, dal parterre della pista 'La VolatA' a Passo San Pellegrino in Val di Fassa, dopo aver vinto la seconda discesa libera di Coppa del mondo in ventiquattrore.
Le sensazioni di 'Lolli'
'Lolli', come viene simpaticamente soprannominata la sciatrice trentina di Spiazzo, prima di ieri non era mai salita sul podio in Coppa. "A metà pista ero stanchissima dopo la giornata di ieri che mi ha tolto energie - ha aggiunto la sciatrice delle Fiamme Gialle - ho solo cercato di lasciare andare gli sci. Quando ho visto la luce verde (miglior tempo, ndr.) pensavo fosse uno scherzo. Ci sono due ragazze che hanno fatto la gara praticamente come me, perché il distacco di uno e cinque centesimi vuol dire praticamente nulla. Io sapevo di essere vicina alle migliori, ma non pensavo a due giornate come queste".
I complimenti di Sofia Goggia
I complimenti per Laura sono arrivati anche da Sofia Goggia, undicesima a un secondo. "Lolli ha fatto due giornate pazzesche e si merita i risultati che ha ottenuto - ha detto la finanziera bergamasca - dopo la gara di ieri sono tornata in albergo abbastanza bastonata. Ho cambiato il set up, ho ritrovato sensazioni migliori anche se non potevo aspettarmi di stravolgere completamente tutto: sono scesa abbastanza trattenuta per curare meglio la sciata".