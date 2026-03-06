Storica vittoria di Laura Pirovano in discesa libera Val di Fassa

AGI - Dopo undici piazzamenti tra il quarto e il quinto posto ecco lo squillo di Laura Pirovano. L'azzurra ha vinto la sua prima gara di Coppa del mondo di sci alpino. Lo ha fatto sulla pista 'La Volata' a Passo San Pellegrino nel suo Trentino vincendo la prima discesa libera del programma del fine settimana in Val di Fassa. Pirovano, 28 anni, portacolori delle Fiamme Gialle, originaria di Spiazzo, ha vinto in 1'2140 precedendo di un solo centesimo la tedesca Emma Aicher e di 29 centesimi l'americana Breezy Johnson. Decima Elena Curtoni a 73 centesimi dalla Pirovano mentre Sofia Goggia ha chiuso diciassettesima a nove decimi venendo preceduta da Nadia Delago, sedicesima a 86 e Roberta Melesi, quindicesima a 85.
Laura Pirovano non aveva mai vinto in Coppa del mondo e lo ha fatto oggi in una gara perfetta baciata da una splendida giornata di sole. L'azzurra prima di salire sul podio ha dovuto attendere 29 piazzamenti fra le prime dieci. Un'attesa lunga, lunghissima, un tabù che non voleva rompersi. E, invece, sulle nevi trentine, molto ben preparate dagli organizzatori chiamati a recuperare il recupero della discesa cancellata nel gennaio scorso a Crans Montana, Laura nella seconda parte della pista 'La VolatA', è stata brava a recuperare il piccolo gap lasciato nella parte alta.
Il talento e la polivalenza di Laura Pirovano
La sciatrice trentina ha sempre avuto tanto talento e una grinta fuori dal comune, caratteristiche che nel 2017 le hanno consentito di vincere l'oro in slalom gigante ai Mondiali juniores 2017. Testarda e istintiva, il suo punto forte è stata la polivalenza. Laura è appassionata di apnea, surf e tennis e tra i suoi hobby ci sono suonare il pianoforte e il disegno. Un mese fa nel supergigante dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 vinto da Federica Brignone - assente perché ha deciso di concludere anzitempo la stagione a seguito dei gravi dolori alla gamba infortunata il 3 aprile 2025 -, Pirovano si è classificata quinta.
Classifiche di Coppa del mondo
Nella classifica di discesa, Pirovano recupera due posizioni nella classifica di specialità salendo al terzo posto con 336 punti, a 64 lunghezze da Lindsey Vonn (stagione conclusa a seguito dell'infortunio ai Giochi) e a 50 dalla Aicher, seconda. Nella generale di Coppa guida la statunitense Mikaela Shiffrin con 1133 punti seguita da Aicher con 994 e la svizzera Camille Rast con 963. Goggia migliore delle italiane è quarta con 800. Domani alle ore 10.45 è in programma la seconda discesa libera, domenica è previsto il superG.
Le parole di Laura Pirovano e i record italiani
"Sono al settimo cielo perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela". Sono le parole di Laura Pirovano che oggi sulla pista 'La VolatA' a Passo San Pellegrino ha vinto la sua prima gara di Coppa del mondo. La sciatrice azzurra ha vinto la prima delle due discese libere in programma questo fine settimana in Val di Fassa in Trentino.
"Era tanto tempo che ero consapevole di gareggiare bene - ha aggiunto la 28enne campionessa di Spiazzo in Trentino e portacolori delle Fiamme Gialle -. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perché non era mai successo prima. Probabilmente è girato tutto per il verso giusto. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo, ci vediamo sempre, ci conosciamo: oggi è tutto magnifico". Il successo di Laura Pirovano nella discesa della Val di Fassa permette all'Italia di toccare quota 145 vittorie nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile.
In totale le azzurre vincitrici in Coppa salgono a 23. Primato di vittorie per Federica Brignone con 37 seguita da Sofia Goggia con 28, Deborah Compagnoni con 16 ed Isolde Kostner con 15.