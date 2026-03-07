La prima pole della Formula 1 è di Russel

AGI - Nel primo appuntamento della stagione di Formula 1 la pole position è di George Russell su Mercedes. È di 1'18"518 il tempo del pilota britannico, che precede di 0"293 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.
Verstappen fuori dalle qualifiche per un incidente
Max Verstappen è finito fuori pista, provocando una bandiera rossa. Il pilota della Red Bull aveva segnalato via radio un problema di bloccaggio al posteriore prima dell'incidente. Dopo l'uscita nella ghiaia, l'olandese è riuscito a lasciare l'abitacolo autonomamente. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma la sessione di prove per lui si è chiusa in anticipo. L'interruzione ha fermato momentaneamente le qualifiche per consentire la rimozione della vettura e la pulizia della pista. Il primo Gp stagionale ha regalato quindi subito un inaspettato colpo di scena.
La sorpresa
In seconda fila c'è un sorprendente Isack Hadjar (Red Bull), terzo a 0"785, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), quarto a 0"809. Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0"862) davanti a Lando Norris (+0"957). Solamente settimo Lewis Hamilton con l'altra Rossa, con un ritardo di 0"960 da Russell.
Completano la top ten le Racing Bulls di Liam Lawson (+1"476), Arvid Lindblad (+2"729) e la Audi di Gabriel Bortoleto. Eliminati in Q2 le due Haas di Oliver Bearman, 12esimo, ed Esteban Ocon, 13esimo, le due Alpine di Pierre Gasly, 14esimo, e Franco Colapinto, 16esimo, insieme a Nico Hulkenberg (Audi), 11esimo, e Alexander Albon (Williams). A muro in Q1 Max Verstappen (Red Bull), che va in testacoda in curva 1 finendo poi contro le barriere.
Nessun tempo messo a segno dall'olandese e stesso destino per Lance Stroll (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams), rimasti ai box per problemi di affidabilità. All'esordio in F1 la Cadillac è 18esima con Sergio Perez e 19esima con Valtteri Bottas.