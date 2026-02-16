L'Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air

AGI - Con un ginocchio a mezzo servizio, l'operazione posticipata a dopo i Giochi olimpici di Milano Cortina, la grande voglia di scrivere la storia del freestyle italiano, la disciplina dei funamboli, quella degli acrobati dello sci. Flora Tabanelli, 18 anni, da Sestola nel Bolognese – terre della leggenda dello sci alpino Alberto Tomba –, trapiantata in Val di Fassa in Trentino assieme al fratello Miro per imparare i trick, le evoluzioni e i salti del big air, a Livigno, sotto una fitta nevicata, ha regalato la prima storica medaglia per il freestyle italiano ai Giochi olimpici invernali.
Tabanelli, appassionata di pianoforte, ha provato a giocare le proprie carte nella sfida olimpica, vinta dalla canadese Megan Oldham, pronta a mettere a referto 180,75 punti grazie ai 91,75 della prima run e gli 89,00 della seconda. Argento alla cinese Ailing Eileen Gu, oro a cinque cerchi quattro anni fa a Pechino e già argento nello slopestyle nei giorni scorsi, con 179,00 punti. Flora nella prima run è già stata eccellente con un trick da 90 punti, poi migliorato nella terza run con un prezioso 94,25, fondamentale per concretizzare il bronzo insieme agli 84 punti della seconda prova. Per l'emiliana un punteggio complessivo di 178,25 che è valso una storica medaglia.
Il precedente storico e le origini di flora
L'Italia non era mai salita sul podio olimpico nel freeski. Al femminile il miglior risultato era l'ottavo posto di Silvia Bertagna nello slopestyle a Sochi 2014. Nata nell'Appennino Modenese, Flora infila gli sci ai piedi a due anni poiché i genitori gestiscono un rifugio in alta quota. Dopo aver provato pattinaggio e ginnastica artistica, sboccia l'amore per le acrobazie e i salti.
I successi giovanili e la coppa del mondo
A livello giovanile si prende le luci della ribalta tra 2023 e 2024, quando si assicura due titoli nel big air ai Mondiali juniores e due ori ai Giochi olimpici giovanili di Gangwon (uno ancora nel big air e l'altro nello slopestyle). Nel 2025, alla seconda stagione da senior, a suon di podi mette le proprie mani in un solo colpo sulla Coppa del Mondo generale (prima azzurra della storia) e di big air (come Bertagna nel 2018). Il finale di un'annata da incorniciare lo scrive in Engadina dove conquista l'oro nel big air e diventa la prima italiana di sempre a trionfare ai Mondiali in una delle tre specialità del park and pipe. Nel mezzo anche la storica vittoria in slopestyle a Stoneham in Coppa del Mondo e quella ad Aspen in occasione degli X Games (prima azzurra di sempre in entrambi i casi).
L'infortunio e il sogno olimpico
Un grave infortunio nell'autunno scorso mette a rischio la partecipazione ai Giochi di Milano Cortina 2026 ma, in accordo con lo staff medico federale, una terapia conservativa e riabilitativa, ritorna sugli sci per inseguire il sogno, ora realtà, della medaglia olimpica.
Si tratta della 23esima medaglia conquistata dalla squadra Azzurra nelle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, 8 ori, 4 argenti, e 11 bronzi. L'Italia è in seconda posizione dopo la Norvegia con un 28 medaglie.