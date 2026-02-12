Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026
Le medaglie ottenute dalla squadra azzurra nell'edizione invernale dei giochi olimpici
AGI - L'Italia è già a quota 14 nel medagliere olimpico di Milano Cortina 2026.
|
Sport
|
Oro
5
|
Argento
2
|
Bronzo
7
|
Totale
14
|
Slittino
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Sci alpino
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Pattinaggio di velocità short track
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Biathlon
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Snowboard
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Pattinaggio artistico
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Curling
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Sci di fondo
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Salto con gli sci
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bob
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Skeleton
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Hockey su ghiaccio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Combinata nordica
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sci freestyle
|
0
|
0
|
0
|
0