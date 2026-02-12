Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026
Le medaglie ottenute dalla squadra azzurra nell'edizione invernale dei giochi olimpici
AGI - L'Italia è già a quota 14 nel medagliere olimpico di Milano Cortina 2026.

Sport

Oro

5

Argento

2

Bronzo

7

Totale

14

Slittino

2

0

1

3

Sci alpino

1

1

2

4

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

1

0

1

2

Pattinaggio di velocità short track

1

0

0

1

Biathlon

0

1

0

1

Snowboard

0

0

1

1

Pattinaggio artistico

0

0

1

1

Curling

0

0

1

1

Sci di fondo

0

0

0

0

Salto con gli sci

0

0

0

0

Bob

0

0

0

0

Skeleton

0

0

0

0

Hockey su ghiaccio

0

0

0

0

Combinata nordica

0

0

0

0

Sci freestyle

0

0

0

0
