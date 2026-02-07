Chi è Giovanni Franzoni: dai successi juniores all'argento 2026 

AGI - Giovanni Franzoni è il talento dello sci alpino italiano ma anche mondiale. È il neo argento olimpico in discesa libera, la specialità 'regina' dello sci alpino, una delle più importanti gare dei Giochi olimpici. Franzoni in questa stagione è salito quattro volte sul podio salendo due volte sul gradino più alto.
Passioni e tempo libero: tra musica e sport d'acqua
Giovanni ha la passione per la musica ma ha la predilezione per il rap/trap italiano o americano. Per le vacanze sceglie quasi sempre il mare, dove ama passare le giornate tra kite, surf e wakeboard.
La carriera: dai successi juniores alla consacrazione
Talento cristallino di Manerba del Garda, nel suo palmare's figurano ben cinque medaglie ai Mondiali juniores, tra cui l'oro nel superG a Bansko nel 2021 e quelli in discesa e combinata a Panorama 2022. Sciatore che fa della fame di emergere e della polivalenza i propri cardini, Franzoni nel 2021 debutta a livello iridato pure con i senior, siglando un buon quattordicesimo posto in gigante a Cortina.
Il trionfo in Coppa Europa e l'ascesa nel Circo Bianco
Cresce nel purgatorio di Coppa Europa, vincendola nel 2022. Dopo il primo podio della carriera, terzo il 19 dicembre del 2025 nel superG della Val Gardena, si consacra in Coppa nel gennaio 2026, quando conquista la corona in due templi del calibro di Wengen (superG) e Kitzbuehel (discesa libera) firmando le prime due vittorie nel Circo bianco.