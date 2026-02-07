Prime finali Milano Cortina: azzurri in gara oggi. Orari

AGI - C'è grande attesa per la discesa libera maschile, la prima finale dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. In programma oggi la prima finale anche del pattinaggio velocità, i 3000 metri donne con Francesca Lollobrigida.
In serata riflettori puntati su Ian Matteoli nella finale del big air snowboard. Difficile l'impegno per la Nazionale italiana femminile di hockey: le azzurre affrontano la Svezia.
Questi gli azzurri in gara oggi:
- ore 10.30: freestyle slopestyle donne (qualificazioni, Maria Gasslitter a Livigno);
- ore 11.30: sci alpino, discesa libera (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder - a Bormio);
- ore 13.00: sci di fondo, skiathlon donne (Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi - a Tesero);
- ore 14; freestyle, slopestyle (qualificazioni; Miro Tabanelli - a Livigno);
- ore 14.35: curling, doppio misto, Italia-Svezia (fase a gironi - Stefania Constantini/Amos Mosaner - a Cortina);
- ore 14.40: hockey su ghiaccio, Italia-Svezia (fase a gironi - Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena);
- ore 16.00: pattinaggio velocità, 3000 metri (Francesca Lollobrigida - al Milano Ice Park);
- ore 17.00 e 18.32: slittino uomini (1/a e 2/a manche - Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler a Cortina);
- ore 18.45: salto con gli sci, trampolino NH Individuale donne (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer - a Predazzo);
- ore 19.05: curling, doppio misto, Italia-Norvegia (fase a gironi, Stefania Constantini/Amos Mosaner - a Cortina);
- ore 19.30: snowboard, big air uomini (Ian Matteoli - a Livigno);
- ore 19.45: pattinaggio figura, team event, programma corto uomini (Daniel Grassl - a Milano);
- ore 22.05: pattinaggio figura, team event, programma libero danza (Marco Fabbri/Charle'ne Guignard - a Milano).