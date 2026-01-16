Australian Open, quando gioca Sinner e dove vederlo

AGI - La stagione del grande tennis sta per ripartire. Domenica, all'una di notte italiana, avrà inizio l'Australian Open, il primo Slam del 2026. E sarà una partenza a tinte azzurre.
Nel programma ufficiale della prima giornata, infatti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini giocheranno rispettivamente il primo match sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, il campo più importante.
Cobolli al debutto contro il qualificato Fery
Cobolli (n.22 al mondo e n.20 del tabellone) farà il suo esordio contro il qualificato britannico Arthur Fery (n.185). Tra i due sarà il primo confronto diretto in assoluto. Mentre Cobolli sarà alla terza partecipazione consecutiva nell'Happy Slam (al massimo ha raggiunto il terzo turno nel 2024), per Fery sarà la primissima apparizione in uno Slam a parte Wimbledon, dove lo scorso anno ha vinto la sua prima partita sul circuito maggiore.
Paolini ritrova dopo 6 anni la Sasnovich
Il programma sulla Rod Laver Arena si aprirà invece all'1:30, con Paolini (n.7 al mondo e anche del seeding) che cercherà di pareggiare il bilancio negli scontri diretti contro la trentunenne bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.102). Quest'ultima vinse la sfida disputatasi nel 2020 al WTA di Palermo, ma oggi la classifica premia l'azzurra. La tennista toscana giocherà per la settima volta consecutiva l'Australian Open, dove nel 2024 raggiunse il suo primo ottavo di finale a livello Slam. Sasnovich, che quest'anno ha dovuto invece superare le qualificazioni, farà la sua decima apparizione. Il miglior risultato resta il terzo turno raggiunto nel 2019 e nel 2020.
Il programma della prima giornata
I match in programma per domenica sono tutti riconducibili alla parte alta del tabellone, sia al maschile che al femminile. Sulla Rod Laver Arena, il programma è quello dei giorni migliori. Dopo Paolini, in campo ci sarà Alexander Zverev (n.3) contro Gabriel Diallo. Nella sessione serale (mattinata italiana), invece, grande attesa per l'esordio dei due n.1: Aryna Sabalenka sfida Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, e Carlos Alcaraz sfida Adam Walton.
Sinner in campo tra lunedì e martedì
In attesa di orari ben precisi, è già certo che i restanti match della parte alta - tra i quali Matteo Berrettini contro Alex De Minaur (n.6) e Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev (n.13) - si disputeranno lunedì. Tra lunedì stesso e martedì, invece, si potranno vedere i match della parte bassa, incluso l'esordio di Jannik Sinner (n.2) contro Hugo Gaston, o quello di Lorenzo Musetti (n.5) contro Raphael Collignon. Insieme a loro, anche Luciano Darderi (n.22), Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Francesco Maestrelli e l'unica altra italiana nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto.
L'ultima prova generale di Jannik
Jannik Sinner ha battuto, in un match d'allenamento disputato su una Rod Laver tutta esaurita, Felix Auger Aliassime dopo due ore al terzo set (un super tie-break) col punteggio finale di 6-4, 4-6, 10-4. Era l'ultima prova generale prima del suo esordio al primo turno degli Australian Open contro il francese Gaston. "Non poteva andare meglio di così, è la miglior preparazione possibile - ha poi dichiarato a caldo il due volte campione di Melbourne - siamo buoni amici con Felix, abbiamo giocato delle belle partite specialmente l'anno scorso anche in sede di Grand Slam e avvertire questa sensazione durante una sessione di allenamento senza di voi non sarebbe stato possibile. È stata una buona giornata, ho avuto dei buoni feedback sulle cose su cui abbiamo lavorato e adesso vedremo quel che accadrà durante il torneo".
Sinner: "L'australian open è un torneo speciale"
"Sono contento di ripartire da Melbourne, dall'Australian Open che è un torneo speciale per me". Lo ha detto a Supertennis Jannik Sinner in occasione del media day alla vigilia del primo Slam della stagione. Due volte campione in carica, l'azzurro potrebbe diventare il quarto giocatore a trionfare per tre anni di fila nella storia del torneo in singolare maschile dopo Jack Crawford (1931-33), Roy Emerson (1963-67) e Novak Djokovic (2011-13, 2019-21). Ci arriva convinto e rilassato.
"La cosa più bella per me è stata trascorrere il Natale a casa, e il Capodanno a Monaco con i miei amici Antonio Giovinazzi, Giulio Ciccone e le loro famiglie. È stata proprio una bellissima serata", ha detto. Pensando ad Alcaraz e al cambio di allenatore avvenuto nel mese scorso, Sinner ha aggiunto: "Anche io ci sono passato, capisco delle motivazioni, ma poi ognuno ha motivazioni un po' diverse. Carlos sa e saprà benissimo quello che fa bene per lui".
Alcaraz: "Mio obiettivo e vincere il torneo"
Carlos Alcaraz ha davanti a sé un obiettivo ambizioso: il Career Grand Slam (vincere almeno una volta ciascuno dei quattro tornei del Grande Slam nell'arco della sua carriera), un traguardo che nemmeno il numero uno del mondo ha finora conquistato. A Melbourne, dove non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale (2024 e 2025), lo spagnolo si prepara all'esordio contro l'australiano Walton, che chiuderà il programma serale sulla Rod Laver Arena: "Questo è il mio obiettivo principale per quest'anno. Quindi sarà davvero interessante per me vedere come sto: penso di aver fatto un'ottima preparazione off-season, proprio per essere in buona forma - ha detto lo spagnolo al media day - sono davvero affamato del titolo, di ottenere un ottimo risultato qui. Sono davvero entusiasta che il torneo stia per cominciare".
Il Career Grand Slam resta una priorità, e quando gli viene chiesto se preferirebbe vincere gli altri tre Slam in questo 2026 o conquistare l'Australian Open, Alcaraz ammette: "Non lo so. Non so cosa sceglierei. Ovviamente completare il Career Grande Slam è qualcosa di straordinario, e poter essere il più giovane ad averlo fatto è ancora meglio. Ma tre trofei Slam sono tre trofei Slam! Quindi non lo so. È una domanda su cui devo riflettere, non c'è una risposta immediata".
Dove vedere gli Australian Open in tv
Il torneo australiano è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery con i migliori match trasmessi su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e per la prima volta in versione integrale sulla nuova piattaforma HBO Max oltre a Discovery+.
Australian Open sono trasmessi in diretta su Eurosport per il 32° anno consecutivo con le leggende del tennis a commentare l'Australian Open per Warner Bros. Discovery, fra cui John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong live da Melbourne Park.
Il programma giornaliero e gli esperti in studio
Il programma Courtside precederà la sessione serale dell’Australian Open dalle 8.30 del mattino italiane fra preview delle partite più attese e recap dei primi match diurni. Dai quarti di finale, ogni match di singolare avrà inoltre uno studio pre e post-partita dedicato con commentatori d'eccezione, fra cui Boris Becker, Alex Corretja, Justine Henin e Roberta Vinci.