Australian Open in salita per Sinner. Bertolucci: 'Deve sbrigarsi'

AGI - Ogni torneo fa storia a sé, così come ogni sorteggio. Non sempre quelli sulla carta agevoli si rivelano poi altrettanto facili nella realtà. Detto ciò, Jannik Sinner ha poco da rallegrarsi dopo il sorteggio degli Open d'Australia, primo sloam della stagione dove difende (per la seconda volta) il titolo. A partire del match d'esordio con il francese Hugo Gaston, tutt'altro che uno sparring partner anche se il numero 2 del mondo ha già battuto il 26enne francese numero 94 Atp nei due precedenti incontri del 2021. Al secondo turno potrebbe incrociare l'australiano James Duckworth e al terzo il giovane brasiliano Joao Fonseca. Contro il campioncino carioca, per quanto paradossale, si può già parlare di una sorta di sfida generazionale (Sinner ha solo 24 anni, ma Fonseca è molto più giovane avendone appena 19). Un possibile quarto di finale, inoltre, è contro Ben Shelton, bruttissimo cliente sempre.
In questa parte di tabellone, il neo Top 5 Lorenzo Musetti è proiettato verso una potenziale sfida agli ottavi con Fritz e ai quarti con Djokovic, ma potrebbe vedersela prima con Lorenzo Sonego al secondo turno. Anche Francesco Maestrelli è sulla strada di Nole, potendo affrontare l'ex numero uno al secondo turno.
I derby italiani e gli altri azzurri in tabellone
Non sono da escludere altri derby italiani, visto che nella stessa metà di tabellone sono presenti Luciano Darderi (debutto contro Garin e possibile ottavo con Khachanov), Mattia Bellucci (esordio proibitivo con Casper Ruud) e Luca Nardi (sfiderà il qualificato Yibing Wu). La presenza massiccia di atleti italiani rende il tabellone degli Australian Open particolarmente interessante per i tifosi azzurri.
Paolo Bertolucci: Sinner e Alcaraz candidati al grande slam
Intervistato in un podcast AGI sull’imminente Slam australiano, Paolo Bertolucci, ex campione azzurro di Davis nel 1976 e commentatore TV, ha azzardato una previsione. Secondo Bertolucci, il torneo di Melbourne è cruciale perché "incide pesantemente su tutta la stagione". Egli ritiene che chi tra Sinner e Alcaraz vincerà il primo Slam, avrà la possibilità di completare il Grande Slam, poiché sono gli unici due potenziali candidati in questo momento storico.
Bertolucci ha anche messo in guardia i due campioni, suggerendo che "devono sbrigarsi" prima che arrivi un "terzo incomodo". Riguardo a questo possibile sfidante, l'ex tennista ha fatto due nomi, entrambi presenti sulla strada di Sinner a Melbourne: i giovani Fonseca (il brasiliano) e Mensik (il ceco), atleti considerati sulla rampa di lancio.
Sinner conferma Darren Cahill per il 2026
A margine del sorteggio, Jannik Sinner ha reso noto che resterà con l'allenatore australiano Darren Cahill almeno per un altro anno. L'azzurro ha spiegato di aver fatto una "bella chiacchierata" con Cahill e che è "bello poter condividere almeno un'altra stagione con lui". Sinner ha sottolineato l'importanza del coach: "Mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell'angolo, e non solo io, ma anche il resto del team".
Il tecnico 60enne di Adelaide continuerà quindi a essere il coach di Sinner per tutto il 2026, affiancando l'altro coach Simone Vagnozzi, garantendo stabilità al team del numero due del mondo.