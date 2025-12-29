Paura per l'ex campione del mondo di boxe Anthony Joshua per un incidente stradale in Nigeria

AGI - Paura per l''ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua, cittadino britannico di origini nigeriane, rimasto ferito in un incidente stradale che ha ucciso due persone in Nigeria.
Il manager di Joshua, Eddie Hearn, ha dichiarato al Daily Mail Sport che l'uomo era in vacanza con la famiglia e "si è svegliato con la notizia di questo incidente".
"Stiamo cercando di contattare Anthony e nel frattempo non vogliamo fare speculazioni sulle sue condizioni, ma per fortuna sembra stare bene da quello che ho visto nelle immagini", ha detto.
Il quotidiano Punch ha riferito che l'incidente è avvenuto sulla superstrada Lagos-Ibadan quando l'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion.
Un testimone dell'incidente ha dichiarato che Joshua viaggiava in un convoglio di due veicoli ed era seduto dietro il suo autista.
"Il passeggero accanto all'autista e la persona accanto a Joshua sono morti sul colpo", ha dichiarato Adeniyi Orojo a Punch News.
All'inizio di questo mese Joshua ha messo KO lo YouTuber diventato pugile Jake Paul in un incontro sponsorizzato da Netflix a Miami.
L'anno prossimo, l'ex campione olimpico Joshua affronterà il connazionale ed ex campione del mondo Tyson Fury.
L'ultimo incontro di Joshua prima del match con Paul è stata una sconfitta per KO al quinto round contro il connazionale britannico Daniel Dubois nel settembre dello scorso anno.