Boxe: lo YouTuber Paul al tappeto nell'incontro-farsa con Joshua

AGI - L'ex campione britannico dei pesi massimi Anthony Joshua ha impiegato sei round per mettere KO lo YouTuber diventato pugile Jake Paul venerdì a Miami. Questo incontro, con le sue circostanze straordinarie, trasmesso da Netflix per un incasso stimato di 184 milioni di dollari, è sembrato completamente fasullo una volta iniziate le ostilità, poiché il 28enne americano è stato chiaramente surclassato.
L'ex burlone di internet, ora pugile professionista e promoter si è aggrappato al suo avversario e ha trascorso molto tempo a terra, non per i colpi ricevuti, ma per il continuo lanciarsi alle gambe del britannico per evitare i suoi potenti pugni.
Un anno dopo l'umiliante sconfitta contro Mike Tyson, l'allora 58enne leggenda del pugilato, Jake Paul (1,85 m, 97 kg), ha affrontato un avversario molto più giovane e pericoloso, Joshua (2,08 m, 111 kg), 36enne campione olimpico del 2012 ed ex campione del mondo dei pesi massimi. Paul (14 incontri, 12 vittorie, 2 sconfitte) avrebbe dovuto inizialmente affrontare l'americano Gervonta Davis, un altro grande nome ma in una categoria di peso molto inferiore, ma il mese scorso ha cambiato programma in seguito alle nuove accuse di violenza domestica contro l'avversario scelto.
I primi round dell'incontro sono stati una farsa, con i due pugili che si sono scambiati pochi colpi. Paul ha evitato la sfida a ogni occasione, e Joshua (33 incontri, 29 vittorie, 4 sconfitte) ha mostrato poca iniziativa, nonostante la sua netta superiorità. Dopo essere stato messo al tappeto per la prima volta al quinto round, durante il quale è riuscito comunque a sferrare un solido destro a Joshua, Paul è stato sconfitto al sesto round.
Si è rialzato una seconda volta dopo essere stato messo al tappeto, prima di essere definitivamente messo KO da un diretto destro. "Non è stata la mia migliore prestazione", ha ammesso Joshua al microfono degli organizzatori. "L'obiettivo era metterlo al tappeto, farlo soffrire. Ci è voluto più tempo del previsto, ma ce l'ha fatta. Si è difeso bene stasera. Ci vuole coraggio. Bisogna rispettarlo per averci provato, ma ha affrontato un vero combattente".
L'ex campione dei pesi massimi, la cui carriera è ora segnata da numerose sconfitte, l'ultima delle quali risale al settembre 2024 contro il connazionale Daniel Dubois, ha approfittato del microfono per lanciare una sfida a Tyson Fury, il suo esuberante connazionale ed ex campione dei pesi massimi, che non ha mai affrontato. Fury ha annunciato il suo ritiro a gennaio, ma è già riuscito a tornare in campo dopo tale annuncio.