Ascolti record sulla Rai per l'Italtennis

AGI - L'Italia del tennis vince la Coppa Davis e fa ascolti record nel pomeriggio di Rai 1: gli incontri Berrettini-Carreno Busta e Cobolli-Munar hanno avuto ieri un ascolto complessivo medio di 3 milioni e 637 mila spettatori con il 24,5% di share.
In particolare, i tre combattutissimi set tra Cobolli e Munar - dalle 17:01 alle 20:05 - hanno registrato il 25,7% di share, con 4 milioni e 73 mila spettatori, confermando l'enorme interesse per il trionfo azzurro.
Il trionfo sui giornali nazionali
Il terzo trionfo consecutivo degli azzurri, ovviamente, domina i giornali nazionali, sportivi e non. La copertura è stata massiccia: "Coppa Nostra" è il titolo a tutta pagina de "La Gazzetta dello Sport". "Storica Davis. Resta qui!" è stata l'apertura del "Corriere dello Sport".
I titoli celebrativi e il richiamo alla Spagna
"Fiesta" è stato il titolo, sempre in prima pagina, di "Tuttosport". Su "QS" domina la scritta "Triplete", con un richiamo alla Spagna, battuta in finale da Cobolli, Berrettini e compagni. Il "Corriere della Sera" celebra: "Italia superpotenza del tennis".
Le citazioni e la copertura internazionale
"La storia siamo noi", citando Francesco De Gregori, è il titolo di copertina scelto da "La Repubblica". Per "Il Mattino", il successo è una "Grande Italia anche senza Sinner". Richiami, infine, in prima pagina anche in Spagna: "L'Italia solleva la Coppa Davis", per esempio, si legge in apertura su "Marca", riconoscendo la vittoria italiana.