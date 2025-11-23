AGI - L'Italia vince la Coppa Davis 2025, la terza consecutiva. Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2-0. Dopo l'1-0 realizzato da Matteo Berrettini dopo il primo incontro, è stato Flavio Cobolli a completare l'opera battendo lo spagnolo Jaume Munar in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (5), 7-5 dopo 2h56' di gioco.
È la quarta Insalatiera nella storia per l'Italia dopo quella del 1976 e le ultime tre. L'Italia diventa così la prima nazione a trionfare per tre anni di fila dal 1971, dopo l'eliminazione del Challenge Round, ovvero la regola per cui i campioni in carica giocavano solo la finale l'anno successivo.
"Questo era il mio sogno, siamo una squadra molto unita. Abbiamo provato a rifare come i campioni del mondo del 2006: tutto il giorno alla playstation. Sono fiero di tutti noi e di questa squadra fa parte anche questo pubblico fantastico. Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita". Lo ha detto Flavio Cobolli nell'intervista a caldo dopo il successo su Jaume Munar che ha regalato all'Italia il quarto successo in Coppa Davis. Il tennista romano ha poi intonato alcuni cori con l'aiuto del pubblico di Bologna.
Mattarella invita gli atleti al Quirinale
"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente". L'invito al Quirinale è esteso anche alla nazionale femminile reduce dai recenti successi. È quanto si legge in una nota del Quirinale.
Meloni, determinazione, talento e cuore
"Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!". Lo scrive su X il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il terzo successo di fila degli azzurri nella Coppa Davis.
Tajani, grazie ragazzi
"Campioni del mondo! L’Italia vince la quarta coppa Davis della sua storia, la terza consecutiva! Grazie ragazzi!!!" lo ha scritto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, su X.
Salvini, orgoglio azzurro
"Per il terzo anno di fila, l'Italia vince la Coppa Davis! ORGOGLIO AZZURRO". Così su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
Childhood friends living out their dreams together ❤️— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025
Matteo Berrettini and Flavio Cobolli, lifelong friends and now #DavisCup Champions pic.twitter.com/cucWUcUizk
Gualtieri, vi aspettiamo in Campidoglio
"Terza coppa Davis consecutiva! Grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, due straordinari ragazzi romani cresciuti insieme nei circoli della capitale che hanno fatto la storia del tennis italiano. Matteo e Flavio, vi aspettiamo in Campidoglio per festeggiarvi!". Lo ha scritto su X, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
