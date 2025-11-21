L'Italia vola in finale di Coppa Davis: Berrettini e Cobolli trascinano gli azzurri

AGI - L'Italia vola in finale in Coppa Davis. La nazionale capitanata da Filippo Volandri soffre ma batte il Belgio per 2-0, senza passare dal doppio decisivo. Bastano i due singolari agli azzurri nella prima semifinale delle Finals, in scena sul cemento indoor di Bologna.
Dopo la vittoria di Matteo Berrettini contro Raphael Collignon, il punto del successo l'ha firmato Flavio Cobolli (22 del mondo), battendo Zizou Bergs (numero 43 del ranking Atp) col punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15), dopo poco più di tre ore di autentica battaglia.
L'azzurro ha annullato ben sette match point all'avversario. Di contro Cobolli ha chiuso la partita al settimo match point in suo favore (dopo che Bergs gli avevo annullato sei "punti match").
Nel primo macht Berrettini aveva superato Raphael Collignon in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Dopo le finali del 2023, vinta contro l'Australia, e quella dello scorso anno, vinta contro l'Olanda, l'Italia per il terzo anno consecutivo (prima volta nella storia) giocherà l'ultimo atto della Coppa Davis.
L'ultima Nazione a giocare tre finali di fila è stata l'Australia, fra il 1999 e il 2001. Domenica gli azzurri affronteranno la vincente del match tra Germania e Spagna, che si scontreranno domani, a partire dalle 12. Si estende a 12 successi la striscia positiva dell'Italia nei match di Coppa Davis. L'ultimo ko risale al 2023, contro il Canada. Non riesce ad approdare alla finale di Davis il Belgio, ancora a secco di insalatiere e giunto alle Final Eight di Bologna attraverso le qualificazioni.
Binaghi, da Cobolli cuore, orgoglio e voglia di lottare
"Non ho mai visto una cosa del genere, sembrava un film thriller. Penso che questo match abbia battuto gli spettatori anche di quello di Sinner delle Atp Finals. Bergs era un avversario tosto e per fortuna ha avuto un po' di fretta sui match point, ma probabilmente a tennis oggi ha giocato meglio di Flavio (Cobolli ndr.), che ha giocato con cuore, orgoglio e voglia di combattere e questi valori vengono premiati. È un bellissimo messaggio che mandiamo a tantissimi ragazzi. La perseveranza, la passione e il cuore alla lunga premiano". Queste le parole, ai microfoni di 'SuperTennis', di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, dopo il successo dell'Italia sul Belgio nelle semifinali di Coppa Davis 2025.
"Matteo (Berrettini ndr.) È un giocatore costruito per costruzioni come queste. In una gara a squadre gli farei fare qualunque ruolo. Oggi ha fatto valere la differenza tra un ottimo giocatore come Collignon e un giocatore straordinario come lui. Quando i punti contavano è sempre rimasto concentrato. In campo si sentiva un peso differente", aggiunge Binaghi.
"In questa manifestazione nulla è scontato, domenica venderemo cara la pelle. Siamo la nazione più forte al mondo a tennis e abbiamo dei ragazzi dal grande cuore. Penso ci regaleremo grandi soddisfazioni. Giocheremo la finale in casa e avremo di fronte sicuramente uno squadrone. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra, cercare di mantenere un movimento cosi' esuberante non e' facile. Dobbiamo fare le scelte giuste. Abbiamo fatto il nostro dovere: abbiamo organizzato la Davis e abbiamo fatto bene a scegliere Bologna", ha concluso il numero uno della Federazione.