Coppa Davis: Italia-Belgio 1-0, Berrettini vince primo incontro di semifinali

AGI - Matteo Berrettini non tradisce mai in Coppa Davis. L'azzurro supera Raphael Collignon in due set 6-3 6-4 e porta l'Italia in vantaggio 1-0 nella semifinale delle Final Eight di Bologna.
L'azzurro domina il primo set 6-3 con un break nel secondo game, poi nel secondo si complica la vita: si porta subito sul 2-0 ma il belga recupera e si porta sul 2-2. Poi, nel quinto gioco deve annullare una palla break. Quindi nel settimo gioco l'azzurro si riprende il vantaggio e chiude in un'ora e mezzo di gioco.
Nella sfida tra i numeri due delle rispettive formazioni, successo convincente dunque per il romano, n.56 del mondo, su Raphael Collignon (86 Atp), in un'ora e 30 minuti di gioco. Dunque 1-0 per l'Italia, che avrà ora il primo match point per accedere alla finale sulla racchetta di Flavio Cobolli (22 del mondo), impegnato nel secondo singolare di giornata contro Zizou Bergs (43 Atp), rivincita del 2024 quando vinse il belga, che vale la terza finale consecutiva per l'Italia.
Berrettini: mi sono complicato la vita da solo
"Tanta felicità per questa vittoria e tanta voglia di lottare per questa maglia azzurra. La partita di oggi me la sono un po' complicata da solo ma, per fortuna, è andata bene. Ho cercato di tirar fuori tutte le energie che avevo dentro ed è andata bene". Queste le parole, ai microfoni di SuperTennis, di Matteo Berrettini dopo il successo su Raphael Collignon.
Giornata non è finita, ora tocca a Cobolli
"La giornata però non è finita: adesso tocca a Flavio Cobolli. Non ricordo neanche quanti anni avessi quando da piccolo, assieme a mio fratello, giocavamo con i palloncini in casa, facendo finta di essere dei tennisti professionisti. Il tempo passa ma le emozioni non passano mai", ha aggiunto il tennista romano.