Sinner-Alcaraz da record, la partita più vista in Italia
Sinner-Alcaraz da record, la partita di tennis più vista in Italia
Home>Sport

Sinner-Alcaraz da record, la partita di tennis più vista in Italia

Su Rai2 e in e pay tv, è stata seguita da 7 milioni di telespettatori con uno share del 36,6%
Sinner, Atp Finals
Miguel Reis / NurPhoto / NurPhoto via AFP
ascolti tv jannik sinner carlos alcaraz
di lettura

AGI - La finale delle Atp Finals vinta da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz è stata la partita di tennis più vista di sempre in Italia: complessivamente, su Rai2 e in e pay tv, è stata seguita da 7 milioni di telespettatori con uno share del 36,6%. Migliorato il record della finale delle Atp Finals del 2023, sempre a Torino, tra Jannik e Novak Djokovic, che si fermò a 6,7 milioni di spettatori.

ADV

La partita di calcio tra Italia e Norvegia in prima serata ha totalizzato 7,5 milioni di spettatori su Raiuno, in 'total audience', ma con uno share più basso del tennis, pari al 34%. Nel dettaglio, la finale tra Sinner e Alcaraz è stata vista in chiaro sulla Rai da 5,429 milioni di telespettatori (share 28,7%) a cui vanno aggiunti un milione 458mila ascoltatori medi in Total Audience sui canali Sky (7,45%) con 2,579 milioni di contatti unici.

ADV
Leggi anche:
Sinner trionfa agli Atp Finals
Sinner batte Alcaraz in finale alle Atp Finals. È lui il Maestro 
L’italiano si conferma campione a Torino, battendo lo spagnolo in due set 7-6 7-5. L'azzurro: "Oggi sembrava di stare allo Stadio"

Entrambi i dati, elaborati da Studio Frasi, sono in total audience, cioé includono la visione dei contenuti da pc, smartphone e tablet. Va ricordato, infatti, che Auditel ha introdotto a fine 2024 un nuovo metodo di rilevamento, in linea con le mutate abitudini dei consumatori. Sinner-Alcaraz ha fatto leggermente meglio della finale del 2023 considerando solo i 'big screen': 6.789.000 contro 6.686.000. Con la "total audience" il distacco sale nettamente perché si arriva a 7.008.000.

Guarda anche:
Atp Finals, central in festa per Jannik Sinner
Esplode la festa per Sinner alle Atp Finals, "Sembrava di stare allo stadio"
Sul centrale tutti pazzi per Jannik dopo il trionfo su Alcaraz in due set
ADV