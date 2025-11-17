Sinner-Alcaraz da record, la partita più vista in Italia

AGI - La finale delle Atp Finals vinta da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz è stata la partita di tennis più vista di sempre in Italia: complessivamente, su Rai2 e in e pay tv, è stata seguita da 7 milioni di telespettatori con uno share del 36,6%. Migliorato il record della finale delle Atp Finals del 2023, sempre a Torino, tra Jannik e Novak Djokovic, che si fermò a 6,7 milioni di spettatori.
La partita di calcio tra Italia e Norvegia in prima serata ha totalizzato 7,5 milioni di spettatori su Raiuno, in 'total audience', ma con uno share più basso del tennis, pari al 34%. Nel dettaglio, la finale tra Sinner e Alcaraz è stata vista in chiaro sulla Rai da 5,429 milioni di telespettatori (share 28,7%) a cui vanno aggiunti un milione 458mila ascoltatori medi in Total Audience sui canali Sky (7,45%) con 2,579 milioni di contatti unici.
Entrambi i dati, elaborati da Studio Frasi, sono in total audience, cioé includono la visione dei contenuti da pc, smartphone e tablet. Va ricordato, infatti, che Auditel ha introdotto a fine 2024 un nuovo metodo di rilevamento, in linea con le mutate abitudini dei consumatori. Sinner-Alcaraz ha fatto leggermente meglio della finale del 2023 considerando solo i 'big screen': 6.789.000 contro 6.686.000. Con la "total audience" il distacco sale nettamente perché si arriva a 7.008.000.