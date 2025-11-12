Il complicato calcolo per vedere Musetti in semifinale a Torino

AGI - Le regole del round robin delle Atp Finals sono chiare. I due tennisti con il maggior numero di vittorie in ogni girone si qualificano per le semifinali. In caso di parità di vittorie tra due giocatori si guarda il confronto diretto, in caso in cui ci siano tre giocatori in parità si vede invece la differenza set. Nel caso di Lorenzo Musetti e dei suoi avversari del girone Jimmy Connors ecco cosa può accadere. Al momento abbiamo Carlos Alcaraz con due vittorie (4-1 set vinti-persi), Taylor Fritz una vittoria e una sconfitta (3-2 conto dei set), Lorenzo Musetti una vittoria e una sconfitta (2-3 conto dei set), Alex de Minaur zero vittorie e due sconfitte (1-4 conto dei set).
Giovedì 13 si disputeranno le seguenti sfide: Alcaraz-Musetti e Fritz-de Minaur. Se Lorenzo ‘il Magnifico’ battesse lo spagnolo e de Minaur battesse Fritz si qualificherebbe per primo del girone davanti proprio ad Alcaraz. Se invece l’americano vince la sua partita con l’australiano, allora bisogna fare un po’ di conti. Avremmo tre giocatori con due vittorie, per cui si conteggiano i set.
Musetti batte De Minaur e guasta i piani di Alcaraz
In questo caso bisogna vedere i risultati delle partite di giovedì. Coloro che hanno le migliori differenze set passano il turno. Se Musetti vince per due set a zero, passa il turno indipendentemente dal risultato di Fritz (che se vincesse sarebbe primo, altrimenti sarebbe eliminato). Musetti si qualifica anche se batte Alcaraz in tre set e De Minaur sconfigge Fritz. Invece non sarebbe sufficiente al carrarino battere Alcaraz in tre set se Fritz battesse De Minaur: lo spagnolo passerebbe comunque, con posizione variabile in base ai set vinti (2-0 o 2-1).
Se invece fosse sconfitto, Musetti sarebbe eliminato anche se Fritz perdesse la sua partita in due set (per differenza set l’americano sarebbe in vantaggio su Musetti e de Minaur)