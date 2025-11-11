Musetti batte De Minaur e guasta i piani di Alcaraz

AGI - L'italiano Lorenzo Musetti, nono al mondo, ha sconfitto l'australiano Alex De Minaur, settimo in classifica, 7-5, 7-5 e ha posticipato la qualificazione anticipata di Carlos Alcaraz alle semifinali dell'ATP Masters, che si gioca a Torino.
Musetti, l'ultimo giocatore ad aggiudicarsi il biglietto per il "Masters Tournament", che riunisce gli otto migliori dell'anno, ha vinto al termine delle 2 ore e 49 minuti del match.
Alcaraz: qualificazione rimandata
Questo risultato significa che Alcaraz, che ha vinto ore prima contro l'americano Taylor Fritz (6°) 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, alla sua seconda vittoria in due partite, dovrà aspettare per convalidare il suo biglietto per le semifinali, che si giocheranno sabato.
La sfida decisiva: Alcaraz vs Musetti
Lo spagnolo, numero uno al mondo, giocherà la sua terza e ultima partita della fase a gironi contro Musetti.