L'Atalanta punta su Palladino

Contratto fino al 30 giugno 2027
AGI - È ufficiale: il nuovo tecnico dell'Atalanta è Raffaele Palladino, dopo l'esonero di Ivan Juric. Lo comunica la società bergamasca. Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo seguiranno all'Atalanta Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst). Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club - conclude la nota - rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori".

