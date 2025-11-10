L'Atalanta esonera Juric: dopo Roma e Southampton, finisce anche l’avventura a Bergamo

AGI - Ora è ufficiale: l'Atalanta ha esonerato Ivan Juric. "Atalanta BC - si legge in una nota pubblicata sul sito del club bergamasco - comunica che Ivan Juric è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l'impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".
L'esonero arriva esattamente un anno dopo quello alla Roma: il tecnico croato anche nel club giallorosso era durato pochi mesi (sostituendo De Rossi dopo appena 4 giornate), con uno score deludente di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Il mese successivo, il 21 dicembre, Juric era stato assoldato dal Southampton con l'obiettivo di una salvezza che sembrava già improbabile, e anche in Premier League l'avventura non è stata fortunata: solo 4 punti in 14 partite, con una retrocessione da record (negativo) nella storia del calcio inglese.
Dopo l'inevitabile rescissione del contratto, la nuova chiamata, per certi versi inaspettata, da una squadra importante come l'Atalanta, che appena l'anno prima vinceva trionfalmente l'Europa League e gioca ormai stabilmente in Champions, per sostituire Gasperini partito per Roma.
Ma anche nel club bergamasco le cose sono andate male: appena due vittorie in 11 partite, e un tredicesimo posto che è la peggiore posizione degli ultimi anni per gli orobici.